Беспечность может привести к беде

Не успел 2023 год начаться, а в республике уже зарегистрировано 33 пожара, в результате которых погиб 1 человек, 10 травмированы. Основными причинами пожаров явилось нарушение правил

пожарной безопасности при эксплуатации печей, дымоходов и при эксплуатации электрооборудования.



В связи с аномальными морозами риск роста числа бытовых пожаров и гибели в них людей возрастает. Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений, не использовать нестандартные самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания, не оставлять без присмотра печи и включенные обогреватели и тем более не доверять детям следить за ними. Если от розетки исходит легкий треск, надо отключить от нее электроприбор и вызвать мастера для устранения неисправности. При срабатывании автоматического выключателя, обесточивающего электросеть, не следует его включать заново, необходимо найти причину. Нельзя хранить дома и на балконах газовые баллоны. Если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться.



ГКЧС Чувашии.