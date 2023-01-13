Алкоголь в новогодние праздники

А знаете ли вы, что в мире существует 21 дата празднования Нового года? Юго-восточные страны (например, Китай) отмечают этот праздник в феврале, в Средней Азии и Индии — в марте, а жители Гавай — аж в ноябре.

Но всех переплюнула, конечно же, Россия, которая отмечает Новый год дважды! И, часто, с таким же обильным застольем и большим количеством алкоголя. Поэтому и последствия злоупотребления спиртными напитками при этом удваиваются:

— алкоголь разрушает клетки органов, способствуя их мутации и образованию онкологии;

— при длительном употреблении алкоголя меняется психологическое состояние человека: появляется агрессия, подавленное состояния, депрессия, конфликты;

— более 80% ДТП, убийств и самоубийств происходит в состоянии алкогольного опьянения;

— при его употреблении нарушается нормальный обмен веществ и снижается иммунитет;

— продолжительность жизни людей, злоупотребляющих алкоголем, на 15-20 лет короче средней статистической;

— употребление спиртных напитков во время беременности может привести к необратимым последствиям для плода, а также влияет на способность женщины к зачатию;

— к тому же пьющая женщина быстро теряет свою природную красоту;

— алкоголь является наркотиком и вызывает сильнейшую зависимость, от которой очень трудно избавиться.

Сделайте правильный выбор!

Минздрав Чувашии.