В Год счастливого детства в Чувашии открыли уникальную операционную для стоматологической помощи детям.

Операционная для осуществления стоматологической помощи с использованием наркоза детям появилась на базе Республиканской детской клинической больницы Минздрава Чувашии. Такое лечение могут получить более 500 детей, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья.Члены Экспертного клуба Чувашии прокомментировали открытие уникальной операционной для стоматологической помощи детям.

Заместитель Председателя Общественной палаты Чувашской Республики Ирина Булыгина: «Современные технологии оказания стоматологической помощи детям — это очень важное направление развития нашего здравоохранения. Дети зачастую бояться стоматолога, бояться боли, а здесь — инновационные технологии обезболивания. И очень важно, что все оплачивается через систему ОМС. Здоровые зубы — красивая улыбка-успешная личность в будущем».

Заместитель Председателя Общественной палаты Чувашской Республики Алексей Автономов: «Приятно, когда год начинается достижениями. Успехи в здравоохранении, тем более, для подрастающего поколения — это забота о наших детях, о здоровье будущего поколения. Внедрение высокотехнологичной аппаратуры в лечении детей увеличит качество оказываемых услуг. Государственное медицинское учреждение будет оказывать услуги за счёт фонда медицинского страхования, что скажется на бюджете семьи.

Отрадно, что идея строительства специализированной современной детской находит поддержку на уровне руководства республики». Член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов: «Здоровое поколение — это залог процветания нашей страны, нашей Республики. Главой Чувашии поставлена задача в кратчайшие сроки охватить всех детей, которые нуждались долгое время в такой высокотехнологичной медицинской помощи, но не могли иметь доступ к ней. Тем более в Год счастливого детства. Открытие уникальной операционной для стоматологической помощи детям является очередным вкладом в ту государственную политику, которую осуществляет Чувашия в плане развития здравоохранения детей и подростков». Член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский: «2023 год в Чувашии объявлен Годом счастливого детства. С первой рабочей недели года мы видим, что фокус внимания сконцентрирован на комплексном создании комфортных условий для рождения, воспитания и развития детей в республике.

Медицинский туризм хорошо развит в Чувашии благодаря высокой квалификации наших специалистов и доступности лечения. Уже сейчас в Чебоксары приезжают пациенты со всего Приволжского федерального округа и из более дальних регионов, в том числе из Москвы. Уверен, что подобные технологии стимулируют развитие и детского медицинского туризма, но самое главное — это доступность современных подходов для детей с ограниченными возможностями здоровья, расстройствами аутистического спектра».

Член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе: «Здоровье граждан республики всегда было приоритетной для руководителей и глав региона. Открытие новых центров по оказанию услуг в области здравоохранения может только радовать жителей республики. В планах — строительство масштабных современных по оснащению объектов здравоохранения, которые в действительности повлияют на благоприятную среду в области медицины в Чувашской Республике». Чтобы осуществить манипуляции максимально комфортно для ребенка и стоматолога лечение будет проходить в условиях медикаментозного сна. Он легко контролируется, практически не имеет побочных эффектов, дает возможности провести лечение качественно и полноценно детям разного возраста, в том числе с рождения.