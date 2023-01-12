В Шумерле размещены пункты сбора гуманитарной помощи для военных, раненым в госпиталь, жителей Донбасса и Белгородской области. Просим приносить средства гигиены, продукты, лекарства и теплые вещи (можно б/у, в хорошем состоянии). Организован пошив нижнего и постельного белья для ребят, нужны ткань (любой расцветки), резинка и липучка. Сбор осуществляется по адресам:

1. г. Шумерля, ул. Ленина, д. 32 а, торговый павильон на территории зелёного рынка «Семицветик'' (канцтовары)

2. Магазинн „Одежда для вас“, К. Маркса, 21

3. Храм преподобного Серафима Саровского

4. Храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Группа в телеграмм ,,Шумерля. Быть добру.» https://t.me/shumarlyadobro Контактные телефоны: 8 961 347 52 11 Наталья, 8 902 288 39 69 Георгий.

Источник: shumer.cap.ru.