В Чувашии построят Центр по подготовке гимнастов

В рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» и Стратегии социально-экономического развития Чувашии планируется строительство Новочебоксарского Центра подготовки по спортивной и художественной гимнастике при муниципальной Спортивной школе №1. Заявка регионального Минспорта была одобрена на заседании Совета по инвестиционной политике. На разработку проекта предусмотрены средства из республиканского бюджета, которые поступят в течение 2023 года. Начать строительство спорткомплекса планируется в 2025—2026 годах.

В целях программы «Спорт – норма жизни» – выполнить главную задачу национального проекта «Демография» — увеличить число жителей, занимающихся физкультурой и спортом до 70% к 2030 году.

«Для полноценной и качественной подготовки высококлассных спортсменов, а также в целях развития массового спорта и увеличения количества жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, важно развивать инфраструктуру», — отметил Минспорта Чувашии Василий Петров.

чувашинформ.рф.