В борьбе с остроносыми ледышками помогает ЦУР Чувашии

Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства регулярно сбивают сосульки, не дожидаясь сообщений жителей. Лишь изредка дело доходит до жалоб людей в соцсетях – такие обращения фиксирует и обрабатывает Центр управления регионом Чувашской Республики, сосульки оперативно сбивают.

С начала зимы поступило 15 подобных сообщений, одно из них – о сосульках над козырьком 3 подъезда по улице Хузангая, 1 в Чебоксарах. «Помогите, пожалуйста», – с таких слов началось обращение пользователя соцсетей, заметившего угрозу. «Страшно выходить», – поделился он и справедливо отметил: мимо опасного крыльца ходят и старики, и дети.

Специалисты Центра управления регионом Чувашской Республики зафиксировали и обработали это сообщение. Вскоре под постом горожанина появился комментарий от администрации столицы республики: «лед убран».

чувашинформ.рф