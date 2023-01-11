Новый закон о такси будет защищать права пассажиров и перевозчиков

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Законом вводится регулирование деятельности агрегаторов, их правоотношений с перевозчиками легковым такси и пассажирами. Также распределяется ответственность участников перевозки за ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, создается правовая основа для работы самозанятых в отрасли.

Принятие закона стало необходимостью в связи с тем, что до последнего времени законодательством не была урегулирована деятельность агрегаторов, их правоотношения с перевозчиками легковым такси и пассажирами. Именно агрегаторы стали драйвером рынка в последнее время, обеспечив резкий рост количества перевозок пассажиров и багажа легковыми такси. Не менее важным вопросом является распределение ответственности с учетом появления новых участников рынка.

Закон прежде всего направлен на обеспечение защиты интересов пассажиров и перевозчиков легковым такси. Конкретизация и законодательное закрепление обязательных требований к деятельности перевозчиков легковым такси, служб заказа легковым такси, допуск физических лиц – самозанятых к перевозкам, а также требования к водителям такси позволят создать для граждан более благоприятные и безопасные условия пользования такси, а также повысить эффективность работы субъектов предпринимательской деятельности в этой сфере.

Федеральный закон вводит ряд принципиально новых положений. В частности, устанавливается возможность получения разрешения на перевозку легковым такси самозанятыми лицами. Это позволит легализовать деятельность водителей, работающих сейчас в «серой» зоне (по экспертным оценкам, это 25 % водителей легкового такси).

Впервые определяются права, обязанности и, что немаловажно, устанавливается ответственность служб заказа легкового такси – агрегаторов. Кроме того, запланирован переход к реестровой модели предоставления государственных услуг с цифровизацией процедур допуска к перевозкам легковым такси и контроля за такими перевозками. Закон предусматривает создание трех региональных реестров такси – регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси. Также планируется создание федеральной государственной информационной системы легковых такси.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 сентября 2025 года.

Источник: cap.ru.