ЦУР Чувашии: около 40 обращений по вопросам соцзащиты поступило от жителей в новогодние праздники

Центр управления регионом Чувашской Республики фиксирует интерес жителей к теме социальных выплат и пенсий. С начала года принято, обработано и передано на исполнение 37 обращений, из них через соцсети поступило 25 сообщений, через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» — 12.

Жители задают вопросы, в том числе по увеличению прожиточного минимума, страховых пенсий по старости для неработающих граждан и минимального размера оплаты труда. Напомним, с 1 января 2023 года средний размер страховых пенсий увеличится до 21 864 рубля, прожиточный минимум на душу населения — 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля. МРОТ с учётом повышения будет равен 16 242 рублей.

«Исходя из величины регионального прожиточного минимума рассчитываются и размеры пособия на детей. В Чувашии выплаты будут увеличены автоматически. Для детей на 2023 год величина прожиточного минимума установлена в размере 11 992 рубля», — отметила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алёна Елизарова.