Застрахованным по ОМС стали доступны новые сервисы на Госуслугах

Встать на учет в системе ОМС в качестве застрахованного лица теперь можно через Единый портал государственных услуг. Эта и другие новые сервисы стали доступны россиянам благодаря продолжающемуся эксперименту, который проводит Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Речь идет о развитии государственных информационных систем на единой цифровой платформе «ГосТех» и постепенном переводе массовых социально значимых услуг в электронный вид. Совместно с Минцифры России ФОМС запустил на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) несколько новых сервисов для граждан.

Теперь застрахованным в системе ОМС на Едином портале государственных услуг доступны:

— постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС;

— предоставление сведений о страховании застрахованного лица в системе ОМС;

— предоставление сведений о прикреплении застрахованного лица к медицинской организации;

— выбор (замена) страховой медицинской организации;

— предоставление сведений об оказанных медицинских услугах;

— приостановление действия полиса обязательного медицинского страхования;

— восстановление на учете застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования.

«Новые сервисы ОМС позволяют значительно упростить взаимодействие всех участников системы обязательного медицинского страхования. И самое важное, делает ближе и комфортнее систему ОМС для застрахованных, дает им возможность получить услуги без обращения в различные инстанции», — отметил председатель ФОМС Илья Баланин.

Воспользоваться новыми сервисами могут пользователи портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью. Также застрахованные должны дать согласие на получение обновленных данных от Федерального фонда ОМС и актуализировать сведения о документах, удостоверяющих личность и СНИЛС.

Ранее всем застрахованным в системе ОМС, которые актуализировали свои данные на портале Госуслуг, стали доступны цифровые полисы ОМС. Теперь для получения помощи в медицинской организации им достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет. При необходимости можно показать цифровой документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе «подтягиваются» автоматически из личного кабинета.

Источник: rg.ru.