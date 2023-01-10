В 2023 году интернет-пользователи Чувашии активнее пишут о своих проблемах

Если в прошлом году за новогодние праздники в соцсетях было опубликовано 177 вопросов и жалоб, то в этом году – в несколько раз больше, 602. Такие данные приводит Центр управления регионом Чувашской Республики, сотрудники которого фиксируют и обрабатывают поступающие обращения.

Чаще всего люди писали о проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, причем самой популярной оказалась тема ненадлежащего качества или отсутствия отопления. На холодные батареи пожаловались 3 января несколько жителей проспекта Тракторостроителей и улицы Ленинского Комсомола новоюжного района Чебоксар. «Это авария или что?» – справедливо интересовались горожане.

Как пояснили в администрации чувашской столицы, в этот день действительно произошла авария, и была ограничена подача горячей воды и тепла «из-за повреждения на сетях теплоснабжения, а также задвижки на трубопроводе около дома 49 по проспекту Тракторостроителей». Аварийные бригады восстановили подачу тепла и горячей воды в жилые дома в полном объеме.

Нужно отметить, что в ТОПе сообщений пользователей соцсетей за январские праздники помимо ЖКХ также обращения о наледи на дорогах, об уборке и вывозе снега со дворов, работе общественного транспорта, о начислении пособий и выплате пенсий. Каждый такой сигнал фиксируется и обрабатывается сотрудниками ЦУР, устранение проблемы берется на контроль.

«Свои обращения в адрес органов власти жители Чувашии могут оставить не только в социальных сетях, но и через платформу обратной связи, – рассказал специалист по социальным коммуникациям Центра управления регионом Чувашской Республики Антон Грабко. – За первые восемь дней января этого года люди написали более двухсот сообщений, самой популярной темой обращений пользователей платформы стало содержание дорог».

чувашинформ.рф.