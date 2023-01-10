В Чувашии начала работать еще одна быстрая зарядная станция для электромобилей

В в поселке Кугеси начала работать быстрая электрозарядная станция (ЭЗС) РусГидро. Электрозаправка находится в непосредственной близости от федеральной трассы М-7 «Волга», что позволяет водителям зарядить электромобили во время поездки между регионами Центра, Поволжья и Урала.

Воспользоваться зарядной станцией можно в любое время суток. Одновременно подключиться к устройству могут два автомобиля, ЭЗС оснащена портами для электрокаров разного типа. Время полной зарядки – около получаса, для дозарядки достаточно нескольких минут. На сегодня на ЭЗС РусГидро в Кугесях уже успели зарядить 20 электромобилей, которые потребили в сумме почти 600 киловатт-часов электроэнергии.

Сегодня сеть зарядных станций РусГидро насчитывает уже 125 станций в 23 регионах России. Ежемесячно на ЭЗС РусГидро совершается более 10 тысяч зарядок электромобилей, число пользователей сети постоянно увеличивается.

Новая электрозаправка в Чувашии – часть проекта РусГидро «Шелковый путь», в рамках которого зарядная сеть компании соединит Москву с Владивостоком. На всей протяженности трассы РусГидро устанавливает зарядные станции с расстоянием между ними не более 150 км.

В ближайшее время в Чувашии, также на оживленной трассе М-7, планируется вести в эксплуатацию еще одну ЭЗС – в столице республики Чебоксарах в районе бывшего поселка городского типа Новые Лапсары. Продолжить проект планируется на федеральной трассе «Вятка»: на земляной плотине Чебоксарской ГЭС будет работать ультрабыстрая ЭЗС, которая позволит за 15-20 минут зарядить авто до максимума и продолжить путь.

Минэкономразвития Чувашии.