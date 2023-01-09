С 1 января увеличены пенсии, прожиточный минимум и МРОТ

Индексация за 2022 год проходила в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 января 2023 года. Так с 1 января страховые пенсии увеличены еще на 4,8 процента, прожиточный минимум – на 3,3%, а МРОТ – на 6,3%.«Ежегодно индексация пенсий, прожиточного минимума и МРОТ проводится с 1 января. Но в условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение основных социальных выплат. С 1 июня 2022 года пенсии, прожиточный минимум и МРОТ были увеличены на 10%. В условиях роста цен это позволило оперативно поддержать доходы граждан. С 1 января 2023 года – второй этап увеличения этих выплат. В целом по итогам двух этапов – пенсии, прожиточный минимум и МРОТ выросли выше уровня фактический годовой инфляции», — подчеркнул министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан с учетом повышения с 1 января 2023 года составит 21 864 рублей. В среднем по стране с 1 января 2023 года прожиточный минимум на душу населения вырастет до 14 375 рублей, для трудоспособного населения — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. МРОТ с 1 января 2023 года составит 16 242 руб.

Источник: cap.ru.