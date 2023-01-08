Внимание! Как учатся в морозы? Информация для родителей

При температуре наружного воздуха -25 градусов учащиеся 1-4 классов могут остаться дома,

— 5-9 классы — при температуре -28 градусов,

— 10-11 классы — при температуре -30 градусов и ниже.

Для учащихся, пришедших в этот день в школу, будут организованы индивидуальные или групповые занятия.

Специалисты напоминают, что окончательное решение отпускать или не отпускать ребенка в школу в морозы остается за родителями. Также важно помнить, что в сильные морозы можно подвергнуть ребенка серьезной опасности, отправляя его на учебу, особенно если школа находится далеко от дома.

gshum.cap.ru