Шумерлинцы отметили Рождество традиционным фестивалем

7 января весь православный мир отмечает светлый праздник Рождества Христова. В Шумерле в этот день ежегодно проходит городской фестиваль «Рождественская звезда». Вот и сегодня в уютном зале ДК «Восход» собрались воспитанники воскресных школ при храмах города и округа, их родители, детские творческие коллективы и все желающие.

Праздничную программу открыло выступление танцевального коллектива «Птица Феникс». С Рождеством Христовым собравшихся поздравили глава города Сергей Яргунин, настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Владимир Ильин и настоятель храма апостола-евангелиста Иоанна Богослова протоиерей Дмитрий Нестеренко. В их словах звучали пожелания мира, добра, веры в то, что Бог всегда рядом с нами. И самая главная наша задача — быть достойными его любви.

Фестиваль «Рождественская звезда» позволил его участникам сполна прочувствовать атмосферу светлого праздника. Воспитанники воскресных школ при храмах города и муниципального округа, творческие коллективы ДК «Восход» и ДШИ √1, танцевальная студия «Птица Феникс», кадеты школы № 6, отдельные исполнители — все были прекрасны. Конечно же, педагоги, причастные к подготовке детей к празднику и вкладывающие всю душу в их воспитание, удостоились благодарностей и аплодисментов зрителей. Впервые вместе с детьми на сцене выступали и их родители. И это благое начинание обязательно должно быть продолжено.

Т. Александрова.







