Шумерлинцев объединил рождественский благотворительный концерт

В канун Рождества на улице стало непривычно морозно. В такой день мало кто рискнул идти на горку или на лыжню, а вот в ДК «Восход» пришли многие. Там состоялся рождественский концерт вокалистов народной студии эстрадной музыки «Артон».

Любой концерт — это отличная возможность провести время вместе с близкими людьми и насладиться яркими выступлениями. А сегодняшний концерт стал еще и возможностью помочь тем, кто находится в зоне проведения СВО. Ведь средства, вырученные от продажи билетов на концерт, будут направлены на поддержку наших бойцов.

На праздничном мероприятии, имеющем благотворительный характер, присутствовало и руководство города. Глава Шумерли Сергей Яргунин и глава администрации города Валерий Шигашев поздравили всех с наступающим Рождеством Христова и отметили важность единения шумерлинцев в столь непростое для страны время.

На протяжении всего вечера вокалисты студии «Артон» радовали зрителей своими талантами. Коронным номером концерта стала премьера песни «За Победу» — своеобразного гимна волонтерского движения. Ее авторами стали шумерлинцы Роман Бардасов и Наталья Михеева. «Вместе мы сила!» — звучали слова со сцены. Они доходили до самых сердец собравшихся, каждый из которых сегодня внёс свой вклад в общее дело, просто приобретя билет на концерт.

Т. Александрова.







