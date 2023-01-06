Команда АО «КАФ» в очередной раз стала обладателем Кубка главы

5-6 января в универсальном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» проходил открытый Чемпионат по волейболу среди любительских команд — «Кубок главы администрации -2023».

Принять участие в соревнованиях изъявили желание городские команды АО «КАФ», «ШПТ», АО «ШЗСА», «ПСЧ 23», ВК «Медик» и «СОШ №3». Также побороться за Кубок главы приехали команды ВК «Дримтим» (Чебоксары) и ВК «Слава» (Шумерлинский МО).

В первый день турнира волейболисты оспаривали выход в ½ финала. Во второй день в ходе финальной части турнира развернулась серьезная и упорная борьба между командами АО «ШЗСА» и АО «КАФ», ВК «Дримтим» и ВК «Слава».

Победу в турнире одержали волейболисты команды АО « КАФ» и в шестой раз стали обладателями Кубка главы администрации Шумерли. Команда ВК «Слава» заняла достойное второе место. Право войти в число призёров в игре с командой АО «ШЗСА» завоевала команда ВК Дримтим" (Чебоксары).

На закрытии соревнований глава администрации города Валерий Шигаев поблагодарил и поздравил всех участников с завершением увлекательного и интереснейшего турнира и вручил переходящий Кубок команде-победителю.

Были отмечены грамотами и памятными призами игроки в номинациях. «Лучшим игроком» был признан Михаил Ильин ( ВК «Слава»). «Самым возрастным игроком» стал Александр Радостин ( АО « КАФ»), «Самым юным игроком» — Денис Чирва («СОШ 3»).

Марина Ветликова.







