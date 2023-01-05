Как помочь человеку при отравлении алкоголем?

Алкогольные отравления в течение многих лет занимают ведущее место среди бытовых отравлений по абсолютному числу смертельных исходов. Около 98 % смертельных исходов наступает до оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, а часто и без вызова скорой помощи.

Острые отравления алкоголем обычно связаны с приемом этилового спирта или алкогольных напитков с содержанием этилового спирта более 12 %. По механизму действия этанол замедляет работу мозга, приводя к потере сознания, нарушению дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. Регулярное употребление высоких доз этанола приводит к хроническому алкогольному отравлению, проявляющемуся нарушением работы многих органов, прежде всего, головного мозга, печени и сердца.

Эффект дозы этанола зависит от регулярности его приема внутрь. На малопьющего человека может сильно повлиять такое количество спиртного, которое мало действует на хронического алкоголика. Для ребенка серьезную опасность представляет всего один глоток алкогольных напитков.

Алкогольное отравление может вызвать тяжелые осложнения. При гипертонической болезни или атеросклерозе большие дозы алкоголя приводят иногда к нарушению мозгового кровообращения, инсульту или инфаркту миокарда. На другой день после приема алкоголя отмечается снижение трудоспособности, нарушение координации и активного внимания, что приводит к травмам.

Симптоматика острого отравления: невнятная речь, трудности при выполнении простых команд, нетвердая походка, тошнота, рвота, боли в животе, сонливость, нечеткое зрение или двоение в глазах, потеря сознания, припадки, пониженное кровяное давление, пониженная температура тела, нарушение дыхания.

При остром отравлении нужно уметь оказать первую помощь правильно. В случае остановки дыхания обеспечить проходимость дыхательных путей пострадавшего и произвести искусственное дыхание (изо рта в рот). Если пострадавший без сознания или заторможен, то необходимо положить его на бок, следить за дыханием и вызвать скорую помощь. Если отравление произошло менее часа назад и у пострадавшего ясное сознание, нормальное дыхание, нет припадков, отсутствует рвота, то необходимо дать пострадавшему выпить воды (до 500 мл), вызвать у него рвоту, дать активированный уголь внутрь в таблетках до 5 г, а затем дать выпить крепкого сладкого чая или кофе. Не позволяйте пить сразу большое количество жидкости, это может вызвать рвоту, которая иногда бывает опасна.

Необходимо оказывать помощь пострадавшему, пока он не будет доставлен в больницу, и принимать адекватные меры, если у него продолжительная рвота, потеря сознания, задержка мочи, лихорадка.

Ничего не давайте пострадавшему внутрь, если он без сознания, заторможен или у него припадки! В таком состоянии может произойти аспирация дыхательных путей. Если пострадавший не может глотать, не заставляйте его пить. Больным в бессознательном состоянии промывание желудка могут проводить только медицинские работники – бригада скорой помощи. До ее приезда пострадавшего необходимо уложить без подушки, лучше на живот, голову повернуть в сторону во избежание попадания в дыхательные пути рвотных масс при самопроизвольной рвоте.

Во избежание тяжелых отравлений суррогатами алкоголя категорически запрещается принимать внутрь любые заменители алкоголя, неизвестные спирты и лекарственные препараты, содержащие этиловый спирт, самодельные спиртные напитки, предлагаемые случайными лицами. Никогда нельзя определять какой-либо препарат по цвету и запаху, эта обманчивая самоуверенность может стоить жизни!

Минздрав Чувашии.