В Шумерле прошел Открытый Чемпионат города по лыжным гонкам

Соревнование, посвященное памяти воспитанника шумерлинской лыжной школы Александра Тарлыкова, традиционно состоялись на лыжной трассе п. Палан.



В Шумерлю приехали лыжники-любители не только из Чувашии, но и из Марий Эл и Нижнего Новгорода. Первенство оспаривалось коньковым ходом в десяти возрастных категориях. Мужчины прошли дистанцию протяженностью 5 км, женщины – 3 км. Самому младшему участнику лыжных гонок исполнилось 14 лет, самому возрастному – 66.



Все участники соревнования отметили хорошую организацию и, в первую очередь, отлично подготовленную трассу с профессиональными спусками и подъемами. Любовь к самому массовому виду зимнего спорта, общий настрой и отличная погода в виде легкого морозца и тихо падающего снега позволили провести чемпионат на самом высоком уровне и зарядить всех присутствовавших отличным настроением.



На церемонии награждения всем призерам вручены грамоты и медали, а победители удостоились еще и памятных кубков.







