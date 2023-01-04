В Шумерле футболисты передали призовой фонд девочке с ДЦП

Рождественский турнир по футзалу собрал сегодня на стадионе «Труд» 7 городских команд и 2 команды из Шумерлинского муниципального округа. Главная особенность таких ежегодных турниров — благотворительность: весь призовой фонд передается семье, в которой воспитывается ребенок с серьезными проблемами здоровья.

В этот раз денежные средства переданы на реабилитацию 4-летней Ксюши Барановой. Маму и саму девушку на открытии турнира представил начальник отдела физкультуры и спорта администрации Шумерли Андрей Железин. В присутствии десятков спортсменов-любителей Ксюша не робела, с большим интересом наблюдала за всем происходящим и с восторгом погоняла мяч.

«Мы впервые в спортшколе и впервые на таком мероприятии. Но видно, что дочка нисколько не смущается, ей тут нравится, — поделилась с газетой мама девочки, Нина. — Большое спасибо за материальную поддержку! Нашей маленькой семье эти деньги очень пригодятся».

Команды в течение 4 часов вели короткие баталии, по итогам которых выявился победитель и призеры. Лидером рождественского благотворительного турнира 2023 года стала команда «Ветераны». Также были награждены наиболее проявившие себя футболисты: лучший защитник — Андрей Шишов, лучший игрок — Денис Баторшин, лучший вратарь — Дмитрий Маркелов, лучший нападающий — Роман Алиев, самый возрастной игрок — Алексей Клячкин и самый юный — Илья Дадюков.

Н. Игнатьева.







