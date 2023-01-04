В новогодние каникулы растет количество случаев детского травматизма. Как избежать беды?

К большому сожалению, не всегда новогодние праздники оставляют после себя только хорошие и приятные воспоминания. В эти дни возрастают, как правило, случаи травматизма — дети поступают в травмпункты и отделения травматологии с различными черепно-мозговыми травмами и переломами. И особо коварны травмы, полученные при катании с горок на неуправляемых средствах, таких, как ледянки и тюбинги.

«В отделение травматологии пациенты поступают с переломами позвоночника, плечевой кости и с другими серьезными травмами, требующими оперативного лечения и реабилитации, которая продлится почти год. К сожалению, иногда к таким последствиям приводит катание на «ватрушках» в непредусмотренном для этого месте», — комментирует

заведующий травматологическим отделением Республиканской детской клинической больницы (г. Чебоксары) Игорь Ластухин. Врач советует быть бдительными в период зимних каникул как взрослым, так и детям. Родители должны объяснить свои чадам, что спускаться можно только с ровных, пологих горок, на пути не должно быть препятствий. Стоит убедиться, свободна ли трасса, не собьет ли ребенка проезжающий мимо другой малыш.

Также увеличиваются случаи бытового травматизма, т.к. дети чаще остаются без присмотра, когда родители заняты праздничными хлопотами. Заведующий травмпунктом Республиканской детской клинической больницы Андрей Соколов призывает родителей внимательно следить за своими детьми, ведь халатность может привести к тяжелым последствиям. «Чем старше становится ребенок, тем большую важность приобретает объяснение правил техники безопасности. Невозможно водить ребенка все время за руку. Необходимо своевременно объяснить ему, где, когда и как он может попасть в опасную ситуацию. В первичной профилактике детского травматизма большая роль отводится родителям. Зная наиболее частые причины травм и несчастных случаев, родители должны создать для ребенка травмобезопасную среду пребывания. Очень важен и личный пример поведения родителей на улице, в транспорте, дома», — отмечает Андрей Соколов.

Чтобы не допустить подобных ситуаций, нужно устранить травмоопасные ситуации, правильно организовать уход за ребенком, а также периодически рассказывать детям об опасности и о том, как ее как ее можно избежать.

В. Капитонова.