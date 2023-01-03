Берегите глаза от повреждений пиротехникой

В зимнее время везде можно купить пиротехнику и порадовать себя домашним салютом, а бенгальские огни даже стали частью праздничного стола. Но не нужно забывать, что пиротехника опасна. После каждого Нового года в офтальмологическую больницу поступают люди с травмами, полученными от фейерверков, начиная от легких ожогов до проникающих ранений глаза, что может приводить к потере зрения. Даже самые безобидные бенгальские свечи, способны вызвать ожог при соприкосновении с кожей 2 степени, а разлетающиеся от них искры в состоянии травмировать роговицу глаза. Часто жертвами пиротехнических травм становятся дети. Родители, чтобы предупредить беду, обязаны объяснить детям возможные последствия использования этих опасных игрушек.

Как же обезопасить себя и детей от последствий использования салютов, фейерверков и петард? Покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или секциях магазинов. Хранить пиротехнику рекомендуется в сухих помещениях и как можно дальше от источников тепла. О том, как пользоваться пиротехникой, написано очень подробно в инструкции, которая прилагается к каждому изделию. Нужно лишь потратить немного времени на ее изучение.

Само зажженное изделие нельзя держать в руках (кроме бенгальских огней). Фейерверк следует сначала установить в землю или снег. Рядом не должно быть машин, деревьев и жилых домов. Когда вы подожгли фитиль, немедленно отходите на установленное для данного изделия безопасное расстояние. Маленькие дети, оставленные без присмотра очень любопытны. И частенько они первыми подбегают к ракете, чтобы посмотреть, почему она не запускается. Подобных ситуаций нельзя допускать. Все зрители, особенно малолетние, должны находиться на безопасном расстоянии. Не позволяйте детям самостоятельно запускать пиротехнику!

Если травма всё же получена, нужно сразу же обратиться к врачу. В Чувашской Республике неотложную офтальмологическую помощь оказывают в Республиканской клинической офтальмологической больнице. Кабинет неотложной помощи работает круглосуточно, без выходных. В кабинете дежурят опытные доктора, которые в любое время суток оказывают высококвалифицированную помощь, при необходимости проводят операции. Больница оснащена современным и высокотехнологичным оборудованием для диагностики и лечения всех повреждений органа зрения, что позволяет получить высокие результаты вне зависимости от тяжести полученной травмы.

Минздрав Чувашии.