Как бороться с перееданием и лишним весом?

Чтобы избежать переедания, нужно заранее планировать меню, советует врач-эндокринолог Цивильской районной больницы Наталья Васильева.

Существует несколько принципов питания, которые помогут избежать переедания не только в праздники, но и в обычной жизни. «Не надо готовить много разнообразных салатов с майонезом. Достаточно пары салатов, свежих и консервированных овощей, одного горячего блюда, напитков», — уточняет врач.

Специалист советует выбирать правильные продукты и ингредиенты для праздничных блюд: для салатов вместо колбасы и полуфабрикатов желательно использовать натуральное мясо или рыбу, морепродукты, овощи свежие или отваренные. Для заправки блюд лучше подходит низкокалорийная сметана или самостоятельно приготовленный майонез из натуральных продуктов.

«Напитки — важная часть праздничного стола. Из безалкогольных вариантов стоит отдать предпочтение простой или минеральной воде. Сладкие напитки — газировка, пакетированные соки, лимонады — очень калорийны, их нежелательно употреблять, чтобы не перебрать по калориям», — говорит врач-эндокринолог.

Наталья Васильева рекомендует в праздники не забывать об умеренности. Она утверждает, что придерживаться этого принципа поможет сервировка стола небольшими порционными тарелками, а также употребление пищи маленькими порциями и без спешки. «Не забывайте, что пища — это источник удовольствия. Ешьте то, что любите, но в небольших количествах. Маленький кусочек любимого блюда, съеденный с удовольствием и без чувства вины, принесет больше пользы, чем вреда», — комментирует доктор.

А чтобы не набрать лишний вес, человек должен уделять в день для физических нагрузок не менее полутора часов. «Сидячий образ жизни, оказывает вредное влияние на ваше тело. Калории вы практически не сжигаете, — присоединяется к теме врач-терапевт Ядринской ЦРБ Яна Саваткова. — Теряется мышечная масса и выносливость, слабеют кости, замедляется метаболизм, иммунная система становится менее активной, появляется частое воспаление, нарушается баланс гормонов».

Если вам тяжело выполнять физические упражнения аэробики, то 10 тысяч шагов в день (это порядка пяти километров) – отличная возможность улучшить себе самочувствие. «Однако, если вы занимаетесь всего по полчаса в день, то эффекта не будет», – предупреждает врач и напоминает, что малоподвижный образ жизни увеличивает риск появления онкологии, повышает тревожность, вводит в депрессию, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, повышению холестерина.

В. Капитонова.