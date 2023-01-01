История Снегурочки, или Как дореволюционная «боярышня в тулупчике» стала своей на советских праздниках

Многочисленные сказки о снежной девушке, издавна бытовавшие в народе, имеют очень мало общего с современной новогодней Снегурочкой. В русском фольклоре она — ожившая снежная баба, которую слепили старик со старухой.

В конце XIX века этот сюжет переложил на свой лад А.Н. Островский: у него дочь Мороза и Весны уходит жить к людям, влюбляется и тает от любви. Над постановкой «весенней сказки» работали П.И. Чайковский и Н.А. Римский-Корсаков, пьеса пользовалась бешеной популярностью у современников. А знакомая нам с детства Снегурочка-красавица, с косой до пояса, в шубке с морозными узорами, с богато отороченными мехом воротником, манжетами и шапкой — детище великих художников В.М. Васнецова и М.А. Врубеля: оба работали над эскизами к одноименной опере Римского-Корсакова.

Удивительно, но «боярышня, в тулупчике, в сапожках, в рукавичках» сошла с театральных подмостков в аскетичную советскую жизнь. Впрочем, не сразу…

Дед Мороз в городской среде был хорошо известен до революции, еще в начале XX века он приходил с подарками на рождественские елки к «барчукам». Потому в годы жесткой антирелигиозной кампании был признан старорежимным предрассудком и попал в немилость. Но 28 декабря 1935 года второй секретарь ЦК ВКП(б) Украины П.П. Постышев выступил через газету «Правда» с призывом искоренить «нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком» и устроить «хорошую советскую елку во всех городах и колхозах».



Трудно поверить, что дело обошлось без санкции товарища Сталина, который месяцем ранее произнес знаменитое: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее!» Трудно представить и то, что творилось в умах и сердцах ответственных работников, которым пришлось спешно (три дня до Нового года!) готовить еще вчера опальный «поповский праздник»! Первые, «экспериментальные» елки 1936 года на всякий случай проводили без Деда Мороза — насчет его реабилитации в послании Постышева ничего не говорилось, а рисковать никому не хотелось. Но на встречу Нового 1937 года Дед Мороз пришел ко всем ребятам. И кое-где — в сопровождении юной помощницы.

Громогласного седобородого старика с палкой многие дошкольники откровенно побаивались. Поэтому, обобщив первый «елочный» опыт, советские педагоги и деятели культуры разработали единый канон праздника, сделав Снегурочку непременной помощницей Деда Мороза.



Репертуарный сборник 1938 года, на который отныне должны были ориентироваться устроители новогодних торжеств, так определял сущность и роль Снегурочки: "Задорная девочка, ровесница зрителей… проказница. Она не стоит на месте, придумывая различные затеи. Она посредница между Дедом Морозом и зрителями, она первый помощник и участник всех мероприятий, организуемых «зверями».



В 1930-е годы образ Васнецова и Врубеля был упрощен и облегчен, так как предполагалось, что Снегурочка — совсем юное создание: «Делая костюм Снегурочки, не берите в образец „оперную“ Снегурочку. Она в непосредственном общении со зрителями будет тяжела и непонятна». Вот как было предписано выглядеть довоенной Снегурочке: «Белая или светло-голубая шубка-платье, опушенное белой фланелью. Шапочка из того же материала. На ногах светлые валенки или сапожки, сшитые из ткани и надетые на обычную обувь. Узоры на шубке и шапочке наносятся от руки или через трафарет голубой, розовой, светло-желтой красками и серебряным блеском. Косы делаются изо льна, пеньки или раскрученных шелковых шнуров светло-желтого цвета и пришиваются к шапочке». Но после войны от канона отошли, костюмы стали разнообразнее, вернулся оперный вариант — в длинной шубе. А первые игрушечные снегурочки из папье-маше словно сошли с полотна Васнецова.



Снегурочка сразу завоевала детские сердца. При ней самые застенчивые малыши втягивались в игру и набирались храбрости прочитать стихотворение. Не удивительно, что очень скоро сценарии новогодних праздников стали составлять «под Снегурочку». Деду Морозу оставалось лишь зажигать огоньки под возгласы «Елочка, зажгись!» и раздавать подарки.



«Сне-гу-роч-ка! Сне-гу-роч-ка!» — скандировали в первую декаду января тысячи детей по всему Союзу. Кто скрывался за роскошной голубой шубкой? На Кремлевской елке отличников учебы развлекали ведущие советские актрисы. На школьных елках — лучшие ученицы. На ведомственных чаще всего подрабатывали студенты театральных вузов и молодые актеры. Платили хорошо. Недаром в артистической среде появилась присказка: «Кормят ноги волка, а актера — елка».

В 1975 году на экраны вышел фильм-сказка «Новогодние приключения Маши и Вити», окончательно закрепивший ведущую роль Снегурочки в советской новогодней традиции. А на излете советской эпохи Снегурочка и Дед Мороз «пошли в народ». Среди сотен видов услуг, которые предлагали населению службы быта, появился сезонный сервис — вызов новогоднего дуэта на дом. Кинематографисты отреагировали мелодрамой «Снегурочку вызывали?» (премьера 31 декабря 1985 года) с Ириной Алферовой и Владимиром Меньшовым в главных ролях.



Источник: rg.ru.