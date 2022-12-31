Руководство города поздравляет с наступающими праздниками

Новый год и Рождество – праздники, когда мы подводим итоги года ушедшего,

мечтаем о новых свершениях, желаем друг другу мира, добра, благополучия и здоровья.

Год уходящий изменил всю нашу историю и заложил основы

для формирования нового общества, с новыми целями и задачами, когда на первое место выходят известные истины – любовь к Родине, трепетное отношение к традиционным ценностям человечества, верность Отечеству.



Уважаемые горожане!

Желаем вам в Новом году душевного спокойствия,

благополучия, здоровья, мира и добра!

И пусть наша Родина воссияет лучшими своими качествами, заложенными нашими предками.

Глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли В. Шигашев.