Руководство города поздравляет с наступающими праздниками

Новый год и Рождество – праздники, когда мы подводим итоги года ушедшего,
мечтаем о новых свершениях, желаем друг другу мира, добра, благополучия и здоровья.
Год уходящий изменил всю нашу историю и заложил основы
для формирования нового общества, с новыми целями и задачами, когда на первое место выходят известные истины – любовь к Родине, трепетное отношение к традиционным ценностям человечества, верность Отечеству.
Уважаемые горожане!
Желаем вам в Новом году душевного спокойствия,
благополучия, здоровья, мира и добра!
И пусть наша Родина воссияет лучшими своими качествами, заложенными нашими предками.
Глава города Шумерли С. Яргунин,
глава администрации города Шумерли В. Шигашев.