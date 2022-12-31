Премьера прошла с успехом

25 декабря в ДК «Восход» состоялась премьера спектакля «Красавица и Чудовище» театрального коллектива «Коляда». Очередной шедевр шумерлинцев получил высокую оценку зрителей.

Потрясающая игра, яркие костюмы, декорации, очаровывающая музыка и хореография — всё это завораживало и вовлекало в сказку.

Трогательная история любви заколдованного злой ведьмой принца и девушки-простолюдинки, красивые песни и разнообразные по стилю танцы погружали зрителя в сказочный мир.

Мюзикл «Красавица и чудовище» с удовольствием смотрели как дети, так и взрослые.



Источник: gshum.cap.ru.