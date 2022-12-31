Новогодние праздники в спортивном духе

В период с 1 по 8 января в Чувашской Республике объявлена Декада спорта и здоровья.

В Шумерле также для всех категорий горожан будут организованы спортивные и оздоровительные мероприятия. Стартуют они с 4 января.



В этот день в спортивном зале стадиона «Труд» состоится традиционный Рождественский благотворительный турнир по футзалу среди любительских команд, весь призовой фонд которого будет передан на реабилитацию ребенка-инвалида. В «Олимпе» воспитанники спортшколы примут участие в веселых стартах «Рождество в кроссовках» и в рождественском заплыве. А в бильярдном клубе (ИП Федорова Т.А.) любители русского бильярда будут оспаривать звание сильнейшего.

4, 5 и 8 января воспитанники Центра детского творчества будут состязаться в соревнованиях по дартсу, авиамодельному спорту для закрытых помещений, в настольном теннисе и примут участие в новогоднем шахматном фестивале.



5 января на паланской лыжной трассе состоится Открытый чемпионат города Шумерли по лыжным гонкам, посвященный памяти А. Тарлыкова. На лыжню выйдут лыжники со всей Чувашии в десяти возрастных группах.



5-6 января в зале ФОК «Олимп» состоится открытый турнир города Шумерли по волейболу среди мужских команд на кубок главы администрации города. За главный трофей турнира будут бороться восемь команд — из Шумерли, Чебоксар, Канаша и Шумерлинского муниципального округа.

В период зимних каникул, при благоприятных погодных условиях, горожане смогут активно провести время, катаясь на лыжах в городском парке культуры и отдыха и на трассе п. Палан. В парке открыт пункт проката лыжного инвентаря. А для любителей хоккея и катания на коньках на стадионе «Труд» подготовлен лед в хоккейной коробке и на дополнительных площадках, работает пункт проката коньков. Также на центральном стадионе подготовлено футбольное поле для зимнего футбола и очищены беговые дорожки.

Отдел ФКСиТ администрации г. Шумерли.