Зимние каникулы с пользой

Совсем скоро всех жителей нашей страны ждут новогодние каникулы, большую часть которых можно провести не только за просмотром телепередач и поеданием вкусностей с новогоднего стола, но и с пользой для здоровья. Если есть возможность выбирать из нескольких видов занятий физической культурой и спортом, то зимой лучше отдать предпочтение катанию на лыжах, так как оно оказывает оздоравливающее воздействие на организм.

«Лыжи — вот моя поликлиника, сосны — вот мои доктора», — так кратко сформулировал суть сохранения здоровья врач, биолог и анатом XIX века Петр Лесгафт, основоположник научной системы физического воспитания в России. И, конечно, был прав. Ведь лыжный спорт удивительно полезен.



Тренировка в зимнем лесу кратно повышает пользу от занятий спортом. Лесной воздух, а тем более если это воздух хвойного леса, насыщен фитонцидами, которые оказывают губительное действие на болезнетворные бактерии. Ходьба и бег на лыжах – это профилактика артрозов, плоскостопия, варикозного расширения вен, тромбозов. Лыжник развивает мышцы плечевого пояса, межреберные мышцы, диафрагму, мышцы талии и брюшного пресса. Все они задействованы в постановке правильного дыхания, что очень важно в плане профилактики бронхо-легочных заболеваний.



Работающие мышцы при минусовой температуре потребляют большее количество кислорода, быстрее происходит окисление продуктов обмена с высвобождением энергии. Таким образом, повышается устойчивость к простудным заболеваниям, укрепляется иммунитет. Занятия физкультурой способствуют выработке макрофагов, белых кровяных клеток, так называемых «пожирателей» возбудителей всевозможных болезней. Тренированный человек значительно лучше переносит различные перегрузки, охлаждение, колебания атмосферного давления, инфекции, вирусы. Вдобавок огромную пользу даёт морозный воздух. Насыщенный отрицательными ионами и богатый кислородом, он тонизирует и закаляет организм лыжника, укрепляет иммунитет. Когда человек передвигается на лыжах, как и при любой физической нагрузке, дыхание становится частым, делается глубоким, возрастает до 5-6 л и более жизненная емкость легких, кровь больше получает кислорода, перемещая его по всему организму. Усиливается обмен веществ с дальнейшим выведением продуктов обмена (которые еще называют шлаками). Во время катания усиленно работают и почки, и потовые железы, что облегчает выведение токсинов.



Начиная занятия лыжным спортом, важно учитывать состояние здоровья, возраст. Упражнениям обязательно должна предшествовать разминка для подготовки опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем к нагрузкам. Необходимо соблюдать постоянство тренировок, последовательность и постепенное увеличение физической нагрузки.

А. Табардак, врач Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики, ЛФК и спортивной медицины.