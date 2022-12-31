Глава Чувашии поздравляет с наступающим Новым годом

Дорогие жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом!

Это по-настоящему семейный праздник.

Могут меняться время и технологии, но неизменным остается одно. Возможность быть вместе и испытывать от этого самые искренние чувства радости и счастья.

В эти новогодние и рождественские дни призываю признаться в любви родителям, супругам, детям и дорогим вам людям, пожелать друг другу всего самого наилучшего и загадать заветное желание.

В этом и есть волшебство праздника!



Уходит год, наполненный серьезными вызовами и без преувеличения историческими событиями, не только для нашей страны, но и для всего мира.

Мы с теплотой приняли в свою большую семью исторически наши Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Их жители сделали свой выбор.

Вместе с тем Чувашская Республика, как и все другие регионы России, встала, чтобы противостоять жестокому врагу – незаконному правительству бывшей Украины и всему коллективному Западу.

Мы не могли поступить по-другому. Президент России Владимир Владимирович Путин принял единственно верное решение – дать отпор надвигающейся угрозе неонацизма и фашизма.

В зону специальной военной операции ушли достойные сыновья чувашского народа – отцы, мужья, дети. С болью в сердце мы вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта.

Но память об их подвиге вечна! Заверяю, ни одна семья, ни один ребенок участника СВО не останется без поддержки – это наш долг и проявление сердечной благодарности!

Враг за всё заплатит, и Великая Победа будет за нами!



Давление на Россию коснулось и экономики республики. Но мы выстояли, она не разорвана в клочья, ни одно предприятие не закрылось, напротив, открылись новые. При поддержке нашего Президента и Правительства страны мы имеем достаточные ресурсы, чтобы выполнять все социальные обязательства, развивать и строить инфраструктуру, открывать производства и создавать рабочие места. Более того, мы достигли больших побед в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности и социальной сфере.

Мы не ропщем. Вызовы и угрозы еще больше сплотили нас, многонациональный народ России. Будем строить будущее во имя нашей Родины, наших детей и с опорой на многовековые традиции народа.



Дорогие друзья!

Благодарю вас за ваш труд, устремления и за готовность делать родную Чувашию процветающей — лучшим местом для жизни.

Пусть 2023 год принесет в каждый дом радость и счастье, веру в добрые перемены и надежду на лучшее!

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, добра и уверенности в завтрашнем дне!

С Новым годом! С новым счастьем, дорогие земляки!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.