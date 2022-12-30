Россия всегда славилась своими героями, сильными и справедливыми!

Во время просмотра любимого многими фильма «Офицеры», снятого по книге Б. Васильева, возникает чувство гордости за наших военных. Сегодня настало время новых героев.

И сейчас сюжеты из фильмов о войне — в реальной жизни.

Отец мой был военным. Когда мы жили в Ташкенте, шла война в Афганистане, конфликты в соседних республиках. Я помню папин рассказ о том, как ночью к ним в Туркестанский военный округ прилетел грузовой самолет с женами и детьми военных, которых срочно эвакуировали. Кто в чем был, в том и прилетел. В ночных сорочках, в пижамах, в наспех одетой обуви… Это всё, что они смогли и успели взять с собой, когда их в срочном порядке вывозили из зоны конфликта. Иначе бы их там просто убили.



Задуматься о том, что нужно начать помогать, подтолкнул друг нашей семьи Георгий. Он еще в июне познакомился с руководителем гуманитарной миссии «Наши дети» В. Финогеновым, начал собирать и отвозить в Белгородскую область продукты и вещи, которые потом раздавали семьям с детьми, проживающим в селах на харьковском направлении. Затем мы с мужем начали следить за деятельностью волонтера из Донецка Андрея Лысенко и известного правозащитника и общественного деятеля, волонтера Татьяны Монтян, которые размещали в интернете информацию о происходящих на Донбассе событиях и о гуманитарной помощи. Вскоре мы и сами вступили в проект «Посылки на Донбасс», организованный ими. Так в списке городов со всей России, осуществляющих помощь, появилась и Шумерля. Для работы мы создали группу в Телеграмм-канале «Шумерля. Быть добру!», где размещаем оперативную информацию по сбору помощи.

Как оказалось, даже находясь в маленькой Шумерле, мы можем поучаствовать в общем деле и помочь тем, кому сегодня необходима помощь. Отдел социальной защиты населения для этих целей нам предоставил помещение. Кто-то принесет продукты (консервы, крупы и т.д. ), кто-то — лекарства и бинты, кто-то — средства гигиены, кто-то — теплые вещи и обувь, а кто-то сообщает о том, что сможет передать помощь туда, где даже доброе слово, адресованное нашим ребятам или мирному населению, — на вес золота.



Помогать ближнему можно по-разному. Знакомая одной из шумерлинских волонтеров, жительница Санкт-Петербурга Анастасия Журавлева, оставив всё, поехала волонтером в один из крупнейших госпиталей ЛНР. Через неё мы узнаём, в чем нуждаются госпиталь и наши раненые бойцы. Так мы начали шить белье для ребят. На нашу просьбу откликаются, нам привозят ткань и нитки на безвозмездной основе. На сегодняшний день в процессе шитья бесплатно участвуют порядка 22 человек, включая женщин из Порецкого. Шьем постельное и нижнее белье для раненых на липучках, валики, которые используют при переноске солдат. На просьбу сшить откликнулась и Л.С. Ерилина. Фабрика «Рассвет» сшила белье для ребят из двух рулонов ткани, купленных хорошими людьми.



В рамках нашего проекта стартовал еще один, под названием «Народная сеть». Многие города Поволжья уже начали плести для наших ребят маскировочные сети. Эти нехитрые приспособления спасают сотни жизней на передовой. В январе у нас будет возможность поехать в Нижний Новгород на три дня, где можно пройти обучение, после которого нам привезут материал и комплектующие. Необходимо будет найти несколько больших помещений и сделать деревянные станки для плетения маскировочных сетей. Приглашаем желающих присоединиться.



Сегодня жители Белгородской области и Донбасса сплотились в единый кулак. Когда везут помощь мирным жителям, обязательно помогают военным, раненым в палаточных госпиталях. Приятно видеть, как наши горожане также объединились для благого дела. И пусть в Шумерле нет больших зарплат, часто люди, сами не имея лишнего, приносят помощь со словами: «Для наших!». Нам ведь не трудно выделить банку сгущенки, например. А в зоне СВО ребята (ведь это чьи-то мужья или сыновья) этому очень обрадуются. А тем, кто сумел выжить под обстрелами, находящимся где-нибудь в подвале, дорога даже пачка простых макарон!



Сейчас не время рассуждать, почему нашим ребятам, участвующим в спецоперации, многого не хватает. Родина в опасности, и нам всем нужно встать на её защиту! Каждый на своем месте! Так давайте все дружно встанем, как поет в известной песне А. Дронов «Встанем! Пока с нами рядом Господь и истина с нами!»



Вместе мы — сила, и я верю: многое сможем сделать!

Сбор помощи осуществляется в храмах нашего города, в торговом павильоне «Семицветик» (канцтовары) на рынке «Зеленый базар», в магазине «Одежда для вас» на ул. Карла Маркса, 21. Телефон для справок: 89613475211 (Наталья).



Н. Пронина.