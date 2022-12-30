РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО САВВАТИЯ, МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО,

ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и все боголюбивые чада Чебоксарско-Чувашской епархии!

От преисполненного великой радостью сердца приветствую вас, моя боголюбивая паства, и поздравляю со всерадостным и светоносным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа.

С особым трепетом и чувством необыкновенного благоговения христиане всего мира встречают великоторжественный, сугубо величественный праздник Христова Рождества. Небеса поминутно замолкают, вселенная ликовствует, все творение радуется в ожидании «чуда преестественнаго». Бесплотный рождается во плоти, Бессмертный снисходит в мир тления, Безвременный приходит в мир, где все изменяется и подвержено течению времени.

Непостижима и удивительна тайна явления Бога во плоти. Многие народы представляли себе пришествие в мир Бога громогласно, помпезно, торжественно, победоносно. Но всемогущий Господь открылся человечеству иным образом. Таким, каким посчитал важным и целесообразным – тихо и безмятежно, скромно и смиренно. Не в славе мирской, а в бедном вертепе для скота, не в богатой шелковой порфире, а в яслях, не в победоносном величествии, а в кротости и простоте. Такой параллелизм антонимов в попытке объяснить, понять «велию благочестия тайну» (1Тим.3:16) не случаен, а имеет глубокий смысл. Святитель Филарет, митрополит Московский по этому поводу пишет: «Подивимся, христиане, произвольному для нас умалению Великого Бога и Спаса нашего, но сего еще мало. Возблагоговеем пред сим умалением Его, но и сего не довольно».И далее святитель призывает учиться «по примеру Иисуса Христа не ставить высоко самих себя и не превозноситься какими–либо преимуществами, но смиряться и в самих себе, и пред другими». В Евангелии мы читаем слова Господни о том, что «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф.20:28). Не сокрушить власть, не установить новый политический строй, не обеспечить мировое владычество и обогатить материальными благами народы. Премудрый Создатель приходит для того, чтобы осуществить главную цель, которая по своему значению несравнима ни с какой другой – «взыскать и спасти погибшее» (Мф.18:11). Это таинство – воплощение в мире умаляющего Себя Бога — сложно принять тем, кто верит только в силу и земное великолепие, тем, кто свою жизнь целиком и полностью строит на ценностях мирских, для кого смирение и милосердие – проявление слабости, бессилия. Задумаемся над этим и обратим свой взор, по выражению святых и богоносных отцов, внутрь себя. Не ищем ли мы владычества и власти над остальными? Не стремимся ли к материальному пресыщению? Не побеждены ли мы подлостью и презрением к окружающим нас людям? Не потеряли ли мы главный ориентир в нашей жизни – Божественный закон, по которому должны строить свою жизнь? Вопросы более чем серьезные. Нечувствие их остроты рождает преступное легкомысленное отношение к тому важному делу, ради которого было совершено наше спасение через смиренное воплощение в мире Господа Иисуса Христа.

Традиционно, подводя итог прошедшему году и встречая Рождество Христово, мы обозреваем важные события, которые случились в нашей жизни. Для нашей епархии 2022 год был преисполнен многими торжествами, главными из которых стали: 10-летие со дня образования Чувашской митрополии, принесение для молитвенного поклонения в Чебоксарскую епархию частицы Пояса Пресвятой Богородицы, честных мощей преподобного Сергия Радонежского, святителя Луки Крымского, святых Киприана и Иустины, приезды многих гостей архипастырей на нашу святую гостеприимную чувашскую землю. Возблагодарим Бога за все те благодеяния, которыми Он нас удостоил, за возможность вместе молиться, вместе трудиться и исполнять Его Божественную волю, за Его бесконечную любовь и неоскудевающую милость ко всем нам.

Безусловно, главной насущной темой, которая волнует сердца многих людей, являются события на Украине. Мы переживаем коренной и судьбоносный этап в жизни нашего народа, когда внешний враг «чает разделить и погубить единый народ Святой Руси». В настоящее время, когда наше общество пытаются разорвать и изнутри, и снаружи, когда мы буквально чувствуем на себе беспрецедентное давление, всем нам, как никогда, необходимо объединяться. Объединяться в едином порыве, в едином молитвенном духе. Сегодня, когда наши родственники, отцы, братья, сыновья находятся на передовой помимо материальной поддержки, мы должны единеми усты и единем сердцем оказать им духовную молитвенную помощь, обращаясь к Владыке Вседержителю и Его святым угодникам о даровании мира с искренней верой, надеждой и упованием.

Всечестные отцы, боголюбивые монашествующие, дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с радостным чудесным праздником Рождества Христова. Где бы кто сейчас не находился – вдалеке от дома, в больничных учреждениях, в местах заключения, на поле брани – знайте и помните, что для всех родился Христос. Никого всемилостивый Господь не отвергает, для всех без исключения доступна Его Божественная благодать – согревающая и наполняющая сердца благословением, миром и благодатной тишиной. Принесем Ему свой дар – живую веру, преисполненную многими добрыми делами и благими начинаниями.

Родившийся Спаситель да сохранит всех вас, дорогие отцы, братия и сестры, в добром здравии и долгоденствии. Традиционно прошу вас передать мое архипастырское благословение и поздравление всем тем, кто встретится в эти святые дни на вашем пути.