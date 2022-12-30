По следам публикации

В прошлом номере газеты был опубликован материал «Ходарцам очень нужны врач и аптека». Напомним, что статья была связана с обращением жителей Ходар, жалующихся на невозможность попасть к врачу непосредственно в селе и с их просьбой возобновить работу аптечного пункта.

С вопросами, озвученными в статье, газета обратилась к главному врачу Шумерлинского ММЦ Владимиру Кутину. На днях был получен ответ.



«С учётом негативной ситуации, выраженной в кадровом дефиците врачебного и сестринского персонала, увеличить периодичность работы терапевта в селе Ходары возможно только путём уменьшения периодичности работы в других местах, мы сделать, естественно, не можем.

В январе 2022 года получена лицензия на фармакологическую деятельность всех ФАПов, ОВОПов и врачебных амбулаторий. Однако, в связи с тяжёлым финансовым положением учреждения, средств для покупки минимального набора медикаментов и оргтехники для реализации лекарственных препаратов с учётом требования по маркировке не имеется. Также сообщаем, что в 2021 году три фельдшера уволились в связи с переходом на должность фармацевта в город Шумерлю.



Здание Ходарской врачебной амбулатории (бывшей Ходарской участковой больницы) в настоящее время используется частично. Учитывая фактическое население Ходар, по нормативам оказания медицинской помощи достаточно фельдшерско-акушерского пункта. Ежегодно администрация медицинского центра выходит с предложением к администрации Шумерлинского муниципального округа о более рациональном использовании данного здания, однако оно до сих пор находится в оперативном управлении медицинского центра. В связи с обветшанием здания на 2025 год запланирован комплексный ремонт 500 квадратных метров, то есть 1/6 части здания».

Перспективы, озвученные в письме, конечно, не радужные. Но будем верить в лучшее, особенно под Новый год.

Татьяна Александрова.