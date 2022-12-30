Олег Николаев: «Чувашия стала лидером по инвестиционному росту среди регионов ПФО»

В условиях санкционного давления республика смогла быстро адаптировать промышленную отрасль к новым экономическим вызовам. К такому выводу пришли аналитики Экспертного института социальных исследований в рамках проекта «Сделано в России. Регионы – локомотивы импортозамещения».

«Регион смог адаптироваться к западному санкционному давлению и создать условия для стабильного развития промышленного производства. Особое внимание по понятной причине – в Чувашии производится порядка 70% всей электротехнической продукции России – было уделено поддержке электротехнической отрасли. В результате к 2023 году республика подошла с уверенностью в стабильном экономическом развитии», – заявила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Глава Чувашии Олег Николаев считает, что добиться таких показателей стало возможным благодаря слаженной системе поддержки предприятий. Для стабилизации экономики правительство республики предприняло ряд шагов, например усиление кооперации с другими регионами и сотрудничество с банковским сектором.

«Результаты той плодотворной работы с экономическим блоком, которую мы проводили в последние два года, начинают проявляться сейчас. Чувашия стала лидером по инвестиционному росту среди субъектов ПФО по итогам первого полугодия 2022 года. Это результат применения предприятиями и предпринимателями федеральных и региональных мер поддержки в течение двух лет. Они позволили в текущей ситуации при санкционном давлении сохранить стабильность», – заявил Олег Николаев.

Источник: fedpress.ru.