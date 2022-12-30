Одна платежка на единый счет

Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 263-ФЗ с 1 января 2023 года вводится институт единого налогового счёта (ЕНС), которым предусмотрен обязательный порядок уплаты налогов, сборов и взносов в виде единого налогового платежа (ЕНП).

ЕНС избавляет налогоплательщиков от необходимости перечисления большого количества платежей, так как упрощает механизм исполнения обязанности по уплате налогов. Кроме того, ЕНС исключает ситуацию наличия задолженности и переплаты по разным платежам у одного плательщика.



К числу преимуществ ЕНС относится упрощение платежного календаря налогоплательщиков и процедуры оплаты (одним платежом в месяц) взамен большого количества платежей. Денежные средства будут перечисляться ЕНП с указанием только двух изменяемых реквизитов — суммы платежа и ИНН налогоплательщика. Плюсом ЕНС также является сокращение временных затрат и экономия денежных средств плательщика.



Налоговая служба рекомендует плательщикам провести сверку состояния расчетов с бюджетом, так как после 1 января 2023 года сальдовые остатки по всем налогам, сборам, пеням и штрафам (за исключением переплаты свыше 3 лет) будут объединены в единое сальдо и в дальнейшем учитываться на ЕНС. Налогоплательщикам необходимо следить, чтобы сальдо было положительным или нулевым. Отрицательный остаток повлечет начисление пеней и обращение взыскания на расчетный счет или имущество должника.



Обращаем внимание на то, что в связи с внедрением ЕНС с 1 января 2023 года меняются реквизиты на уплату налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов:

• Наименование банка получателя (поле 13): ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула

• БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) (поле 14): 017003983

• Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) (поле 15): 40102810445370000059

• Получатель (поле 16): Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)

• Номер казначейского счета (поле 17): 03100643000000018500.

Управление ФНС по Чувашии.