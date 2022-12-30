Преддверие Нового года отличается особенной атмосферой, которая не свойственна ни одному другому празднику. В это время в душе просыпается вера в чудо и кажется, что в новом году все обязательно будет хорошо. Лучше, чем было. В окнах сверкают разноцветные гирлянды, дома наполняются ароматом свежей ели и мандаринов, и все с нетерпением ждут боя курантов,

чтобы загадать заветное желание. Наверное, в этом году оно на всех одно — чтобы повсюду воцарился мир. В канун Нового года корреспонденты газеты традиционно вышли на улицы города с предпраздничными вопросами.

Анастасия Маркушина:

Уходящий 2022-й был для нашей страны непростым.

Что касается меня, то в этом году мне удалось открыть свое дело — установить кофейню самообслуживания. Этого момента я ждала полгода, так как были проблемы в связи с поставкой оборудования. Рада, что наконец все получилось. Правда, говорить о результатах пока рано — люди должны привыкнуть пользоваться аппаратом, а большинство из них боится что-то сделать неправильно и обходит его стороной.

Приближение Нового года в нашей семье ощущается достаточно сильно. Елочка уже давно радует своей красотой, а 9-летняя дочь Варвара находится в самой гуще новогодних событий. В понедельник у нее был новогодний утренник. Как и большинство девочек, она предпочла нарядиться в длинное, пышное платье, чем во что-то более креативное.

Варвара занимается в танцевальном коллективе «Птица Феникс» под руководством Т.И. Волковой. У нее чуть ли не каждый день выступления, которые продолжатся и в новогодние каникулы. Уже года 3 она принимает участие в мероприятии «Рождественская звезда». Кроме танцев, дочь занимается на аккордеоне в музыкальной школе, посещает кружок «Бумагия». Приближение праздника прослеживается и в этих направлениях.

Новый год мы планируем встретить в кругу семьи, а на каникулах — как можно больше гулять, кататься на лыжах и санках. Ведь в связи с плотным графиком занятий дочери в обычные дни у нас редко получается гулять и любоваться природой.

В новом году желаю всем шумерлинцам здоровья, а тем, чьи близкие в зоне проведения спецоперации, — дождаться домой своих мужчин. Чтобы 2023 год был лучше, чем уходящий.

Анастасия Абрамова:

2022 год запомнился тем, что мы купили квартиру по программе «Молодая семья». Для нашей семьи это большое событие, ведь теперь у нас наконец-то собственное жилье. Елку мы уже давно нарядили, дом украсили.

Я с головой окунулась в приятные предновогодние хлопоты, связанные с детьми. У старшей дочери Миланы утренник в школе был в понедельник, а во вторник она ходила в ДК «Восход». Дочь остановила свой выбор не на маскарадном костюме, а на красивом платье.

У младшей дочери, Машеньки, 30 декабря — день рожденья. Конечно же, у нас будут гости. Что касается Нового года, Маша пока еще не совсем понимает всю торжественность праздника, но елка ей очень нравится. Сам Новый год будем встречать в гостях, с моими родителями. На праздничном столе традиционно будут голубцы и салаты, обязательно — оливье.

В период каникул планируем кататься на санках, коньках… Главное — провести время вместе с семьей.

От нового года не жду ничего особенного — пусть близкие будут здоровы, а в городе продолжатся положительные преобразования. Желаю всем благополучия и мира, ведь в нынешней ситуации это актуально, как никогда.

Зоя Ивановна Корейкина, жительница с. Лесные Туваны:

Уходящий год в эмоциональном плане был очень тяжелым. Когда нет мира, это всегда тревожно и тяжело.

Тем не менее, жизнь идет своим чередом. В ней немало и приятных моментов. Так, в этом году я отметила свой 65-летний юбилей. А наш младший внук Миша пошел в первый класс. Дети и внуки часто приезжают к нам, радуют нас.

Мы с мужем родом из Туван, вместе уже больше сорока лет. Ранее проживали в Нижегородской области, 13 лет назад вернулись на малую родину. Возимся в своем хозяйстве, держим корову и другую живность. Пока это нам под силу.

Новый год будем встречать вдвоем с супругом. Конечно же, накрою праздничный стол. На нем у нас, кроме всего прочего, традиционно будут голубцы. В первый день наступившего года к нам приезжает дочь с семьей, ну а внуки уже с порога восклицают: «Бабуля, мы приехали есть твои вкусные голубцы!» Что нам еще для счастья надо?

Что касается наступающего года, молимся и надеемся, что все-таки спецоперация завершится. Лучше мирного неба над головой ничего нет! Желаю всем благополучия, счастья и здоровья в новом году!

Мария Михеева с мамой Валентиной Николаевной и с детьми:

В семье, где трое детей, приближение Нового года, конечно же, чувствуется. Елку мы поставили, Дед Мороз уже подарил всем подарки.

У старшего сына, пятиклассника Степана, в школе елка была в понедельник. Двухлетний Иван на свой утренник в садике не попал, немного приболел, но у него еще всё впереди. Самая маленькая, Софья, в садик пока не ходит.

Новый год будем встречать дома, всей семьей. На праздничном столе, как и у большинства россиян, у нас будут оливье, сельдь под шубой и другие вкусности. На новогодние каникулы планируем поехать в Казань, главное — чтобы повезло с погодой.

2022-й запомнился нам тем, что мы много гуляли, веселились. Иван начал ходить в сад, вроде ему там всё нравится. Лето тоже провели интересно, к нам приезжало много гостей, много родных с детьми, и мы гуляли и играли одной большой компанией.

В новом году для меня главное — чтобы было мирное небо над головой, чтобы дети не болели, ходили в садик (ведь в коллективе они лучше развиваются), чтобы старший сын хорошо учился и всё в семье было благополучно. Всем шумерлинцам я желаю здоровья, а остальное прибудет.

Тамара Петрова, жительница Шумерли:

Год подходит к концу, а настроение едва ли предновогоднее. Год был очень напряженным. К сожалению, в этом году мы пережили утрату – не стало моего отца. Ну, а все радостные и приятные моменты, в основном, связаны с дочерью Викторией. В этом году она окончила 9-й класс, успешно сдав экзамены, перешла в 10-й.

Новый год мы всегда встречаем со своей семьей дома. На новогоднем столе, по традиции, будет курица, запеченная яблоками, также салаты, пироги — всё то, что нравится близким. Ну а на новогодние каникулы планируем поездку в другой город. Посмотрим, как сложатся обстоятельства.

Хочется, чтобы в новом году у нас в стране все наладилось, чтобы наступил мир и все мобилизованные вернулись домой. Желаю шумерлинцам здоровья, а остального всего можно добиться. Кто что себе задумал, пусть всё свершится! Пусть мечты сбываются!

Андрей Носов с сыном Матвеем, жители Шумерли:

Этот год, как ни крути, был трудным и тяжелым. В стране проходят важные события. У кого-то друзья, у кого-то родственники, у кого-то родители находятся в зоне СВО. Хочется, чтобы в наступающем году у нас всё наладилось. Надеемся, что наладится.

А так в жизни у нас, можно сказать, все стандартно – работа, дом. Работаю я на градообразующем предприятии – машзаводе. Здесь тоже все стабильно. С супругой воспитываем двух детей. Дочь Диана учится в школе, сын Матвей – дошкольник. Вот, возвращаемся с новогоднего утренника.

Приятно отметить, что город наш буквально расцветает на глазах. Эти изменения происходят не один год. Много было проделано и за уходящий год. Некоторые жалуются, что где-то площадки плохо сделаны или еще что-то . А ведь буквально 3-4 года назад наш город был совсем другим, таких современных площадок вообще не было. Так что, надо признать, город развивается, и я уверен, что в скором будущем везде будут новые площадки, многие современные проекты воплотятся в реальность.

Встречать Новый год мы планируем у родственников в другом городе. Там и проведем каникулы.

Поздравляю всех шумерлинцев с наступающим Новым годом! Желаю процветания и взаимопонимания! Всё будет у нас хорошо, только надо немного подождать и потерпеть. И верить в это!

Татьяна Александрова, Марина Ветликова.