Минсельхоз России запретил кормить свиней пищевыми отходами

С 1 марта 2023 года в России вступят в силу поправки к действующим ветеринарным правилам – кормить свиней пищевыми отходами станет запрещено. Данные изменения регламентируются приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 сентября 2022 г. № 583 «О внесении изменений в приказы Минсельхоза России от 21 октября 2020 г. № 621 и от 28 января 2021 года № 37».



Запрет на кормление свиней пищевыми отходами введен в целях борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Дело в том, что пищевые отходы могут содержать продукты свиноводства. Не редки случаи обнаружения генетического материала вируса АЧС в колбасе или других продуктах, полученных от свиней. Поскольку АЧС наносит колоссальный экономический ущерб, методы борьбы с ней ужесточать необходимо. Именно этим продиктовано введение запрета на использование пищевых отходов.



Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской обл.