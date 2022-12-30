20-21 декабря команда юных подопечных В.П. Брехова в составе В. Никоновой, А. Боржемской, А. Долговой, П. Прусаковой, А. Гришиной, К. Федоровой, Д. Федоровой, Д. Каленевой, А. Ковригиной, Е. Сергеевой приняли участие в турнире по баскетболу в городе Саранске. Соперниками шумерлинок стали команды из Пензы, Саранска, Лукоянова (Нижегородская область).



В упорной борьбе за чемпионство турнира наши спортсменки одержали уверенную победу во всех играх и в итоге стали лучшей командой турнира. Поздравляем баскетболисток и их наставника с долгожданной победой и желаем дальнейших успехов на баскетбольных площадках!



Администрация спортивной школы «Олимп» выражает огромную благодарность Л.Н. Пронину, А.Н. Пронину, А.П. Решнову, С.В. Оленину за оказанную помощь в организации участия юных баскетболисток в турнире.



ДЮСШ «Олимп».