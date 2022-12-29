Чудеса случаются и в кабинете главы



Два шумерлинских школьника, четвероклассник Кирилл и второклассник Костя, сегодня побывали на необычной для них ёлке. Дело в том, что ребят пригласил к себе глава администрации Шумерли Валерий Шигашев и, словно Дед Мороз, исполнил новогодние желания.



Кирилл решил заниматься хоккеем и очень мечтал о коньках. А Костя хотел получить в подарок 3Д-ручку. И нужно было видеть их глаза, когда мечты вдруг стали реальностью! Костя же был счастлив вдвойне, ведь из-под елочки он получил не только заветную ручку. «Не забывай про спорт, не забывай, что ты должен вырасти сильным и защитником», — с этими словами Валерий Шигашев вручил мальчику еще и перчатки с грушей для бокса.



Ну и напоследок по традиции Деду Морозу в синем офисном костюме юные гости прочитали стихи, а их мамы поблагодарили за внимание и за момент новогоднего чуда для детей.



Напомним, что в предпраздничные дни на протяжении уже нескольких лет органы власти всех уровней организуют благотворительные «Ёлки желаний» для детей из категорий, наиболее нуждающихся в социальной поддержке и материальной помощи.



Н. Игнатьева.







