«Сенсации тут нет»: в Минэнерго прокомментировали ситуацию с оптовыми ценами на электроэнергию в декабре

В Министерстве энергетики России прокомментировали информацию о том, что в декабре в стране оптовые цены на электроэнергию достигли исторического максимума. Там подчеркнули, что ориентироваться на изменение цен в моменте некорректно, и никакой сенсации нет. Об этом сообщается в телеграм-канале Минэнерго России.

«Цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора – конкурентоспособность ценовых заявок. Пиковые значения были локальны и непродолжительны. А уже с 25 декабря цены вернулись к обычным для этого периода значениям. Сенсации тут нет», — подчеркнули в министерстве, отметив при этом, что накопленным итогом оптовые цены на электроэнергию значительно ниже инфляции, они не показывают глобальных колебаний. Стоимость держится в рамках допустимых значений для зимнего периода. А некоторые средства массовой информации просто стараются привлечь к себе внимание, выступая с громкими заголовками о рынке электроэнергии. Но их выводы противоречат стабильной реальности.

Напомним, ранее издание «Коммерсант» привело статистику, что оптовые цены на электроэнергию в европейской части страны и Урале с начала декабря увеличились примерно на 12% в сравнении с 2021 годом. В моменте цена достигла исторического максимума в 1,8 тысяч руб. за 1 МВт•ч, уточняла газета.