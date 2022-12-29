Руководитель Минздрава Чувашии Владимир Степанов исполнил новогоднее желание девочки из Чебоксар

На прошлой неделе руководители органов исполнительной власти, городов, крупных предприятий, а также общественные деятели региона приняли участие во Всероссийской акции «Елка желаний».

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр здравоохранения​ Владимир Степанов​ снял с​ елки открытку с желанием 16-летней Марии Макаровой из Чебоксар, которая попросила в подарок фотоаппарат моментальной печати.Сегодня​ Мария​ вместе с сестрой​ Софьей​ впервые побывали в региональном Минздраве, узнали, как работает министерство, пообщались с его сотрудниками и встретились с руководителем ведомства​ Владимиром Степановым. Выяснилось, что Мария ведет активную волонтерскую деятельность. Сейчас она учится в 11 классе, а в 9-ом девочка присоединилась к движению «Волонтёры-медики». За это время школьница обучилась навыкам оказания первой помощи, стала инструктором и теперь с радостью помогает сверстникам и всем желающим. «Мы знаем, что у вас многодетная семья. Это очень здорово! Правительство Чувашии во главе с Олегом Алексеевичем Николаевым продолжает принимать необходимые меры, направленные на поддержку таких семей, чтобы с каждым годом повышать качество жизни и благосостояние наших граждан. Чувашия планомерно движется в этом направлении», — отметил​ Владимир Степанов.Семья Макаровых воспитывает шестерых детей.​ Владимир Степанов​ вручил Маше желанный подарок, а также передал её братьям и сёстрам сладости и полезные сувениры. В завершение встречи руководитель Минздрава Чувашии поблагодарил девочку за преданность своему делу и пожелал в Новом году всей ее семье крепкого здоровья, счастья и благополучия.Сёстры признались, что не ожидали, что когда-либо смогут побывать в здании регионального Правительства и были приятно удивлены теплому приему и открытости, с которыми их встретили сотрудники Минздрава Чувашии.

Напомним, в прошлом году​ Владимир Степанов​ исполнил новогодние желания​ семьи Качаловых из города Чебоксары, которая на тот момент воспитывала четверых детей. Глава Минздрава Чувашии подарил​ Ксении Качаловой​ декоративную фигуру Деда Мороза, о которой она мечтала, а ее брату и сестрам – сладкие подарки. Мама тоже не осталась без презентов: зная о том, что семья ожидает полонение, министр вручил​ Ольге Качаловой​ распашонку с национальной вышивкой, а также погремушку ручной работы для будущего малыша.​

Минздрав Чувашии.