Врач-аллерголог делится советами, как после праздников не заработать пищевую аллергию

Традиционно в праздничные дни возрастает количество больных с признаками пищевой аллергии и пищевой непереносимости и с обострением бронхиальной астмы, аллергического ринита, атопического дерматита. Заведующая аллергологическим отделениемГородской детской клинической больницыИрина Луканова рассказывает, как избежать проблем со здоровьем.

Пищевая аллергия – это повышенной чувствительности организма к пищевым продуктам, которое развивается при нарушении иммунной системы. Чаще аллергия наблюдается у детей, взрослые, как правила, страдают ею с детства. Среди людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей распространённость аллергии к продуктам питания шире, чем среди лиц, не страдающих этой патологией, и колеблется от 5 до 50%. Также часто встречается пищевая аллергия у больных с другими аллергическими заболеваниями, в частности, при поллинозе.

Пищевую аллергию следует отличать от другого, очень похожего на неё, состояния – пищевой непереносимости. При пищевой непереносимости изменений в иммунной системе нет, а причины развития реакций непереносимости часто связаны с наличием у человека разных сопутствующих заболеваний, например, желудка, кишечника, печени, нервной и эндокринной системы. Кроме того, пищевая аллергия сохраняется в течение всей жизни человека, а пищевая непереносимость может исчезать после устранения причин, её вызвавших.

К наиболее частым клиническим проявлениям пищевой аллергии с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта относятся рвота, колики с отсутствием аппетита, отказ от еды, запоры, жидкий стул, зуд в полости рта или горле. Кожные проявления пищевой аллергии, или аллергодерматозы, относятся к самым распространённым как у взрослых, так и у детей. У детей до 1 года одним из первых признаков пищевой аллергии могут служить опрелости, симптомы раздражения кожи, зуда, которые возникают после кормления. Проявления пищевой аллергии со стороны дыхательных путей — аллергический ринит, ларингит. Изменения со стороны нервной системы при пищевой аллергии – это головная боль, мигрень.

При симптомах пищевой аллергии у детей необходимо применить энтеросорбенты (активированный уголь, смекта, полифепан, энтеросгель, лактофильтрум), очистительную клизму, антигистаминные препараты и, конечно, устранить пищевой аллерген, предположительно вызвавший реакцию. При усиливающихся симптомах обязательно нужно обратиться к педиатру.

Если вы не знаете точно виновника аллергии, то рекомендуется придерживаться общей гипоаллергеной диеты и в праздничные дни. Исключить из рациона цитрусовые, орехи, рыбу и рыбные продукты (свежие и соленые, бульоны, консервы, икру и др.), птицу (гуся, утку, индейку, курицу и др.) и изделия из нее, шоколад и шоколадные изделия, кофе, копчёные изделия, уксус, горчицу, майонез и прочие специи, томаты, баклажаны, грибы, яйца, молоко, ананас, сдобное тесто, мёд. Категорически запрещается употреблять все алкогольные напитки.

В пищу можно употреблять мясо говяжье нежирное отварное, крупяные, овощные супы и супы на вторичном говяжьем бульоне, масло сливочное, оливковое, подсолнечное, картофель отварной, гречневую, геркулесовую и рисовую каши, молочнокислые однодневные продукты (творог, простоквашу), огурцы свежие, петрушку, укроп, яблоки печёные, чай, сахар, компоты из яблок, слив, смородины, вишни, сухофруктов.

Чтобы Новый год оставался самым любимым праздником, внимательно читайте этикетки на импортных и отечественных пищевых продуктах, содержащих основные сведения о количественном и качественном составе. Людям, страдающим пищевой аллергией или пищевой непереносимостью, не следует использовать в питании генетически обработанные продукты и необходимо заранее позаботиться об обеспечении правильной диеты при посещении ресторана, гостей или поездки в отпуск.

С. Петрова.