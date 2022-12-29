Больше двигайтесь в новогодние праздники

«Физическая активность улучшает дыхание, состояние сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Кроме того, регулярная физическая нагрузка приводит к снижению избыточной массы тела и благоприятному психологическому состоянию», — говорит главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии Елена Наумова.

Обеспечить себя необходимой двигательной активности можно и с помощью прогулок. Например, если работа находится в 20 минутах ходьбы, можно дойти до нее, а не ехать на транспорте. Очень полезны и прогулки перед сном: воздух очистит мысли, позволит успокоиться, снимет дневное напряжение, сон будет крепким и здоровым.

Когда двигательной активности недостаточно, то организм начинает сокращать функции, уменьшать количество работающих волокон и т. д. В результате мышечного голодания происходят разрушительные изменения. В первую очередь, в сердечно-сосудистой системе — сокращается количество резервных сосудов, капиллярная сеть уменьшается. Кровоснабжение всего тела, в том числе сердца и мозга, ухудшается. Малейший тромб может стать причиной для серьезных неприятностей для людей, ведущих сидячий образ жизни. У них не развита система резервных путей кровообращения, поэтому закупорка одного сосуда «отключает» большой участок от питания. У людей, активно двигающихся, быстро налаживается резервный путь снабжения, поэтому они легко восстанавливаются. Да и тромбы появляются значительно позже и реже, т. к. в организме не происходит застойных явлений.

Мышечное голодание может быть опасней, чем авитаминоз или недостаток пищи. Недостаточная двигательная активность организма приводит к тому, что мышцы дряхлеют уже в 30-летнем возрасте. Большая часть современной работы заставляет человека сидеть по 8-10 часов в сутки. Это очень вредно для организма. Из-за постоянного согнутого положения одни группы мышц перенапрягаются, а другие не получают никакой нагрузки. Поэтому у офисных работников часты проблемы с позвоночником. Также происходят застойные явления в органах малого таза, что особенно вредно для женщин. Кроме этого, атрофируются мышцы ног, сокращается капиллярная сеть.

Доказано, что люди, ведущие активный образ жизни, живут дольше и меньше болеют. В старости их обходят стороной многие опасные заболевания, например, атеросклероз, ишемия или гипертония. Да и само тело дряхлеть начинает гораздо позже. Для поддержания здоровья в Чувашии созданы хорошие условия: работают бассейны, спортплощадки, тренажерные залы, катки и другие спортсооружения.

Минздрав Чувашии.