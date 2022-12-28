Стартовал Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России»

Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший зимний двор России», направленном на выявление лучших практик благоустройства городской среды. Конкурс проводит «Единая Россия» в рамках реализации партийных проектов «Жители МКД», «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда».

Конкурс проводится в трёх номинациях:

— Лучшее зимнее мероприятие во дворе.

— Лучшая зимняя дворовая инфраструктура.

— Лучшее зимнее оформление двора.

Направляйте свои заявки через сайт проекта с 25 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Голосование пройдёт с 28 февраля по 15 марта 2023 года, а подведение итогов — в марте — апреле 2023 года.

Для участия во Всероссийском конкурсе «Лучший зимний двор России» необходимо заполнить анкету на сайте https://life.er.ru в разделе «Текущие акции». Каждая заявка должна включать в себя эссе с информацией о мероприятии, инфраструктуре или оформлении двора, а также не менее 10 фото, иллюстрирующих проделанную работу и показывающих красивый, ухоженный, лучший зимний двор.

Списки победителей конкурса будут размещены на сайте https://life.er.ru в разделе «Текущие акции».

Победители и призёры будут награждены дипломами и призами.

Основная цель — не просто украшение дворов к новому году, а создание безопасного пространства для зимнего времяпрепровождения детей, особенно в каникулярное и праздничное время.

Источник: gshum.cap.ru.