Сергей Артамонов рассказал об итогах сельскохозяйственного года в прямом эфире

Прямое включение велось из Центра управления регионом. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов рассказал об итогах развития агропромышленного комплекса в 2022 году и планах на 2023.

Главные тезисы по итогам встречи.

Рыбоводство – перспективное направление

В Чувашии в последние годы увеличивается число фермеров, которые занимаются выращиванием форели, осетровых и других видов рыб. Каждый, кто хочет начать заниматься этим ремеслом, может претендовать на поддержку – получить грант «Перспектива» суммой до 10 млн рублей. В 2023 году эта форма помощи производителям тоже будет предусмотрена.

«Школе фермеров» в 2023 году – быть

Сергей Артамонов обозначил, что идёт обсуждение по формированию четвёртого потока обучения в «Школе фермеров». Сейчас ведётся определение направлений учёбы. Вице-премьер рассказал, что будут продолжены курсы по аквакультуре и ягодоводству. С экспертным сообществом также советуются по поводу сохранения направления «Сыроварение» и внедрения новых векторов – «Сельский и аграрный туризм» и «Овцеводство».

Агроклассы – детям

«Желающих остаться на селе, открыть свой бизнес – их больше и больше», – поделился Сергей Артамонов. И в этом помогает многоступенчатая система формирования кадров: от детского сада, через школу, техникум и вуз, к рабочему месту.

В планах на следующий год закрепить каждый детский сад за сельхозпредприятием, находящимся поблизости. По желанию они смогут растить свои будущие кадры, оснастив дошкольные учреждения агролабораториями.

Продолжится в следующем году и реализация проекта «Агроклассы».

Самозанятых ЛПХ продолжат поддерживать

В 2022 году в Чувашии более 7 тысяч личных подсобных хозяйств зарегистрировались в качестве самозанятых. Для них есть меры господдержки федеральные, по которым возмещаются затраты на выращивание картофеля, овощей, мяса, молока, и региональные – возмещаются затраты на покупку тракторов, техники, материалов для пчеловодства в размере 40%. Кроме этого, возвращается 99%, или до 70 тысяч рублей, на покупку коров. Покупка коз, удобрений, проведение агрохимобследований тоже субсидируется.

Сергей Артамонов рассказал, что 350 коров – целое стадо! – было куплено в этом году самозанятыми.

В следующем году вице-премьер планирует собраться с самозанятыми, обсудить, какие дополнительные меры поддержки требуются.

Растениеводство: рекорды – хорошо, сбыт – лучше

«В сельском хозяйстве две беды – это очень большая урожайность, когда очень много продукции произведено, и когда её совсем нет. В этом году её произведено много. Столько зерна мы не производили ещё ни разу – собрали 1 млн 6,5 тыс. тонн. Урожайность составила 32,7 центнера на гектар, в прошлом было 32,2. По урожайности мы тоже побили рекорд. Как никогда собрали масличных культур – 32 тыс. тонн. И всё это надо реализовать», -– сказал вице-премьер, министр сельского хозяйства Сергей Артамонов

В этом году в регионе также увеличились площади картофеля – свыше 5,5 тыс. га. Собрали картофеля почти на 8% больше, чем в прошлом году – 346 тысяч тонн.

Со следующего года появится федеральная поддержка для тех, кто занимается картофелем и овощеводством – на всероссийском уровне будут возмещать затраты на развитие этих направлений как малым и средним предприятиям, так и самозанятым, ведущим личное подсобное хозяйство.

Животноводство: с курицы – 330 яиц, с коровы – 7 тысяч кг молока

Министр сельского хозяйства Чувашии также отметил высокие показатели в животноводстве. По производству яиц в 2022 году отмечен рост на 16%. По яйценоскости – с одной курицы получили 330 яиц, в 2021-м было 315.

Надои с 1 коровы достигли 7 тысяч кг благодаря тому, что удалось увеличить долю племенных коров до 47%, а начинали с 30%. Люди стали по-другому относиться к новым технологиям, техники стало больше и абсолютно другими стали животноводческие комплексы.

Хмелеводство оживает

«Хмелеводство мы в свое время похоронили. По-новому возобновить все непросто. Буквально вчера на совещании с хмелеводами Глава Чувашии поставил задачу – убрать все сдерживающие факторы: к примеру, отсутствие техники, комбайнов и сушилок, качественных саженцев. И идти вперед, создавать маточники и выращивать не менее 400-500 тысяч саженцев в год», – сказал Сергей Артамонов.

Молоко

«В нашей стране не хватает 5-6 млн тонн качественного молока, а мы производим молока в 1,4 раза больше, чем потребляем», – отметил вице-премьер Излишки Чувашия продает в 18 регионов нашей страны. В этом году за 11 месяцев произвели 427 тысяч тонн молока, что на 2,5% больше прошлого года.

Мясо

По мясу Чувашия обеспечивает сама себя. Объем производства мяса в этом году будет на уровне 115 тысяч тонн. «Сегодня проводили совещание и планируем наращивать производство и экспорт мяса птиц в Китай. Для этого в республике рассматриваем вариант объединения двух птицефабрик. Нужно маточное стадо выводить на другую площадку и это позволит со следующего года производить на 40% мяса больше», – поделился Сергей Артамонов»

А что со сбытом, учитывая, что около 20 стран отказались от торговых отношений с Россией.

«Лично я испытываю чувство гордости. И вот почему: мы поставляли продукцию в 37 стран мира, 20 из них ввели санкции. Но в сравнении с прошлым годом по итогам 11 месяцев пока мы упали всего на 0,9%. Это вообще незначительно. Переориентировали потоки, усилили объем закупок в Китай, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Армения. То есть то, что мы производим, — это точно продается и точно востребовано, в том числе и в других странах. Если мы правильно будет организовывать работу, рисков не будет», – сказал Сергей Артамонов.

Сколько предусмотрено средств на поддержку агропромышленного комплекса?

Как отметил глава Минсельхоза Чувашии, поддержка АПК в 2022 году составила 5 млрд 700 млн рублей. Самая большая часть – 1,268 млн – это программа комплексного развития сельских территорий, 700 млн – возмещение затрат на технику, а также программы развития растениеводства и животноводства, выделены средства на поддержку самозанятых, начинающих фермеров, грантовую поддержку.

На развитие агропромышленного комплекса в 2023 году предусмотрено 2,7 млрд рублей, а с учётом льготного кредитования – 3,3 млрд рублей. Выделенная сумма на 1,2%, или на 31,5 млн рублей, больше первоначального бюджета 2022 года.

Региональное нововведение — форум «Лучшие на селе»

«Лучшие на селе» – будет иметь продолжение. Мы провели его в 2 этапа: с работающей молодежью в Янтиковском районе и традиционно будем проводить его там, а также впервые провели детско-творческую часть с привлечением 12 тысяч школьников и детсадовцев, студентов и учащихся техникумов», – рассказал вице-премьер.

В завершение Сергей Артамонов поделился планами по проведению масштабных мероприятий в 2023 году.

— Март начнём с выставки «Картофель-2023» – это уже 15 по счёту Межрегиональная выставка. Тут тоже есть нововведение – переместимся из «Контура» и «Ледового дворца» в торговый центр «Каскад».

Будет День поля, Фестиваль пивоварения «Зелёное золото России», весенние и осенние ярмарки.

Кроме того, расширим географию. Сейчас ведутся переговоры, чтобы на площадке «Московских ярмарок» был создан чувашский павильон на постоянной основе, а с конца мая ло конца июня продукция наших производителей продавалась на ярмарках на ВДНХ.

«Но основной наш вид деятельности – произвести и переработать продукцию», — отметил вице-премьер, министра сельского хозяйства и поздравил жителей с наступающим Новым годом, отметив, что на его столе обязательно будет салат оливье, запечённый гусь и торт, приготовленный по особому семейному рецепту.

Минсельхоз Чувашии.