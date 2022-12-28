Прямая линия с Главой Чувашии Олегом Николаевым, состоявшаяся 27 декабря в эфире Национального радио Чувашии, «Таван радио» и транслировавшаяся в официальных аккаунтах руководителя региона в социальных сетях, стала 15-й по счету за время его руководства республикой. Общение длилось почти 2 с половиной часа, за это время Олег Николаев успел ответить на 30 вопросов.

В эфире были затронуты вопросы получения льгот для членов семей и детей участников СВО, обеспечения кадрами медицинских учреждений, строительства школ, обеспечением жильем детей-сирот, сохранения родного языка, развития туризма, прямых выборов глав муниципалитетов, а также проблемные темы, которые по мониторингу ЦУР Чувашии чаще всего беспокоили жителей в соцсетях, – это дороги, благоустройство и ЖКХ.

Олег Николаев также прокомментировал, чем запомнился 2022 год ему лично. Из всего большого информационного потока он назвал специальную военную операцию и мобилизацию, проект «Вышитая карта России» и завершение строительства мемориала «Строителям безмолвных рубежей».

«Главная цель прямой линии лично для меня – это почувствовать пульс жизни населения, свериться, насколько адекватно мы формируем свои решения и как они доходят до людей. Параллельно мы решаем множество вопросов конкретных людей, которые обращаются со своими личными проблемами. То, что за год удается охватывать сотни и даже тысячи вопросов – это, конечно, оставляет след, и люди в итоге начинают верить в систему власти. Поэтому важно, чтобы после таких прямых эфиров, такого общения, озвученные проблемы, которые имеют реальную основу, были решены до конца и человек получил результат. Над этим будем работать», — заключил глава региона.

На прямую линию поступило в общей сложности свыше 210 вопросов и предложений. Не попавшие в эфир взяты в работу — на них ответят специалисты министерств и местных администраций. Например, уже поступил ответ на вопрос жительницы Шумерли А. Прокопьевой о сроках предоставления жилья взамен сгоревших 10 лет назад квартир.

Администрация города информирует, что «сразу после происшествия жителям дома были предложены жилые помещения из государственного жилищного фонда на условиях коммерческого найма, расположенных по адресу: г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 5. Со всеми желающими были заключены договоры коммерческого найма жилого помещения. Кроме того, администрацией города были предложены помещения из маневренного жилого фонда, однако желающих не было.

Дом, расположенный по адресу: г. Шумерля, улица МОПРа, д. 31, был обследован межведомственной комиссией по оценке жилых помещений 24 апреля 2014 года на предмет пригодности (непригодности) для постоянного проживания. Согласно заключению комиссии от 25 апреля 2014 года № 26 указанный дом признан аварийным и подлежащим сносу в результате пожара. В последующем дом был включен в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019—2023 гг.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 ноября 2022 г. № 591 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2019 г. № 92» определен срок для расселения указанного многоквартирного дома — 31 декабря 2023 г.

В I квартале грядущего года будет заключен муниципальный контракт на приобретение благоустроенных жилых помещений для расселения граждан, проживающих по указанному адресу».