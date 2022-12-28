Почему кардиологи с настороженностью ожидают новогодних каникул?

Кардиологи к новогодним праздничным дням относятся настороженно. Испортить праздники людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут спиртные напитки, новогоднее питание, зимняя погода, нарушения в режиме сна и бодрствования, экстремальные спортивные нагрузки, резкая смена климата — всё то, что может резко выбить из привычного жизненного ритма.

В новогодние праздники из-за переизбытка еды и алкоголя медики фиксируют всплеск сердечно-сосудистых заболеваний и отравлений. После праздничных застолий повышается артериальное давление, вплоть до гипертонического криза, нарушается сердечный ритм. В конечном счете, это приводит к увеличению риска сердечного приступа. Сердечная недостаточность в новогодние дни настигает даже тех, кто никогда не жаловался на сердце. Традиционная праздничная пища сама по себе может привести к внезапному подъему артериального давления даже у здоровых людей.

Если вы вдруг почувствовали боль в сердце, примите нитроглицерин и вызовите скорую помощь. Если через 5 минут боли не прошли, надо принять повторно нитроглицерин и разжевать таблетку аспирина.

После боя курантов многие выходят на улицу, идут в гости. После употребления спиртных напитков это опасно, особенно в одиночестве. Из-за расширения сосудов возникает ложное ощущение тепла. Разогревается лишь кожа, она быстро отдает полученное тепло, а температура тела понижается. Возрастает теплоотдача, люди начинают расстегивать, снимать верхнюю одежду, что грозит риском обморожения. И здесь самое страшное – заснуть на морозе, поскольку начинает клонить в сон. В «лучшем» случае удастся обойтись обморожением конечностей.

Проведите выходные и праздничные дни с пользой для здоровья: следите за питанием и не переедайте, больше двигайтесь и гуляйте на свежем воздухе, пейте больше простой воды, соблюдайте режим сна и бодрствования, избегайте стрессов, не забывайте принимать препараты, назначенные врачом.

С. Петрова.