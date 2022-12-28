Как обезопасить пожилых от падений?

Профилактика падений является важной задачей для обеспечения здорового старения, сохранения качества жизни пожилого человека и его независимости от посторонней помощи. В каждом регионе поэтапно внедряют комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого

возраста, который разработали в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Чувашская Республика не исключение, в регионе создана междисциплинарная рабочая группа по разработке и внедрению подобного комплекса мер, в состав которого вошли специалисты разных профилей – гериатры, травматологи-ортопеды, эндокринологи, ревматологи, специалисты органов социального обслуживания населения. При Республиканском гериатрическом центре с февраля 2022 года работает кабинет приёма травматолога-ортопеда, сейчас в республике утверждается порядок взаимодействия с социальными службами, маршрутизация пациентов, а финальной точкой станет организация кабинета профилактики падений и переломов.

Половину случаев падений можно предотвратить, если обустроить быт правильно. Первое, что могут сделать родственники, это максимально организовать пространство в квартире пожилого человека. Убрать лишние предметы, о которые можно споткнуться. Проследить, чтобы было хорошее освещение, имелся ночник, полы были нескользкими, можно добавить аккуратные поручни по маршруту к ванной или кухне и удобная домашняя обувь.

Следующая базовая рекомендация гериатров пациентам из групп риска – укреплять мышцы. Это можно делать с помощью физических упражнений и питания. Так, в рационе важно достаточное количество белка. Если в среднем возрасте норма белка составляет около 0,8 г на 1 кг массы тела, то в пожилом возрасте этот показатель должен быть не ниже 1,2 г на кг. Нужно больше двигаться. Не меньше 150 минут в неделю гулять на улице, а дома делать упражнения, дыхательную гимнастику. Для того чтобы при нарушении равновесия при ходьбе иметь точку опоры, рекомендуется пользоваться тростью. Причем ее не нужно стесняться, а следует воспринимать как элемент имиджа. Среди приспособлений для профилактики падений на рынке сегодня предлагаются различные решения: бедренные протекторы для защиты от перелома шейки бедра, фиксаторы, ортезы, бандажи, экзоскелеты. Но их должен назначать врач-гериатр или другой хорошо обученный специалист.

Главное в профилактике падений пожилых людей – понять причину. Врач-гериатр поможет этому, скорректирует медикаментозное лечение и разработает индивидуальную программу профилактики падений и переломов.

Минздрав Чувашии.