В рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» приглашаем шумерлинцев принять участие в тематических акциях

Новый год – это сказочный праздник, который дарит нам незабываемую атмосферу, веру в сказку, волшебство и чудеса. А без чего Новый год совершенно невозможен? Конечно же, без праздничного декора!

Предлагаем Вам присоединиться к акции «Новогодние окна» — флешмобу по оформлению уличных окон квартир, домов, офисов, школ и государственных учреждений с использованием детских рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений и разместить тематические публикации в социальных сетях с хештегами #НовогодниеОкна2023, #ДоброВЧувашии

А еще, новый год – отличное время, чтобы сказать спасибо родным, любимым, друзьям, военнослужащим на передовой, волонтерам, врачам, учителям. Запишите короткий видеоролик с благодарностью и опубликуйте его в VK-клипах с хештегами #МЫВМЕСТЕ, #СпасибоЗаГод, #ДоброВЧувашии.

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