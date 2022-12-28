В государственный реестр муниципальных образований Российской Федерации внесены изменения в состав муниципальных образований Чувашской Республики

С 2006 года на территории Чувашской Республики действовали 317 муниципальных образований: 5 городских округов, 21 муниципальный район, 7 городских поселений, 284 сельских поселения.

При этом в 2021 году Шумерлинский район Чувашской Республики с входящими в его состав 11 сельскими поселениями и Красноармейский район Чувашской Республики с входящими в его состав 9 сельскими поселениями были преобразованы в Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики и Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики соответственно.

В 2022 году процесс преобразования муниципальных образований в Чувашской Республике продолжился, и Управлением Минюста России по Чувашской Республике 7 декабря 2022 года с учетом принятых 29 марта 2022 года законов Чувашской Республики о преобразовании муниципальных районов Чувашской Республики в муниципальные округа Чувашской Республики были зарегистрированы 19 уставов вновь образованных муниципальных округов Чувашской Республики, а также внесены сведения о них в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации.

На основании вышеуказанного 7 декабря 2022 года Управлением Минюста России по Чувашской Республике в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 151 «О ведении государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации» также были внесены сведения в государственный реестр муниципальных образований Российской Федерации о включении 19 муниципальных округов Чувашской Республики и об исключении 290 муниципальных образований (19 муниципальных районов Чувашской Республики с 271 входящим в их состав поселением).

Таким образом, в государственном реестре муниципальных образований Российской Федерации по состоянию на 07.12.2022 содержатся сведения о 26 действующих муниципальных образованиях Чувашской Республики, включающих 5 городских округов и 21 муниципальный округ.

Доступ к сведениям, содержащимся в государственном реестре муниципальных образований Российской Федерации, обеспечивается через портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).