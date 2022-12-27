Родные мобилизованных из Чувашии приняли участие в семинаре Комитета семей воинов Отечества

В Подмосковье прошел первый проектный семинар Комитета семей воинов Отечества, объединивший родных и близких мобилизованных из 80 регионов России, в том числе и Чувашии.

Программа мероприятия состояла из стратегических сессий, во время которых участники утвердили структуру комитета, обсудили создание региональных отделений КСВО и рассмотрели вопросы, касающиеся поддержки семей военнослужащих.

«Встреча была полна эмоций — человека всегда легче понимаешь, если он находится в том же положении, что и ты. Были и слезы сопереживания, и улыбки надежды. Главное — эмоции помогли сорганизоваться мамам, женам, подругам наших героев», – рассказали организаторы мероприятия.

Стоит отметить, что в комитете уже сейчас работает горячая линия, также организация оказывает правовую помощь участникам СВО и их семьям, занимается поставками гуманитарной помощи на освобожденные территории и прочее.

чувашинформ.рф.