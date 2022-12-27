Праздники и алкоголь: главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Чувашии рассказала об опасностях

Новый год – это особенный праздник. Каждый связывает его с новыми начинаниями, новыми планами, новыми свершениями. Но, к сожалению, неделя отдыха не всегда приносит положительные эмоции. Именно в эти праздничные дни возрастает число обращений в медицинские организации, в правоохранительные органы, МЧС. Все эти негативные последствия прямо либо косвенно связаны с употреблением алкогольных напитков.

«Нельзя забывать, что алкоголь обладает способностью очень быстро всасываться из желудочно-кишечного тракта. Всасывание этанола начинается в полости рта и пищевода, около 20 % абсорбируется в желудке и около 80 % — в двенадцатиперстной кишке. Поэтому потребление алкоголя на голодный желудок может привести к серьезным проблемам, — предупреждает главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина. — После приема натощак максимальная концентрация этанола в крови достигается через 30 минут. А дальше в состояние опьянения человек перестает адекватно оценивать ситуацию. В лучшем случае возникает сон, в худшем — семейные скандалы, разборки, которые заканчиваются противоправными действиями. Результат — праздник закончен либо помещением в РОВД, либо в травматологическое отделение».

Этанол негативно воздействует на слизистую желудка, усиливая секрецию соляной кислоты, гастрина и гистамина. Раздражающее действие на слизистую желудка может приводить к разрыву слизистой желудка, возникновению кровотечения, поясняет врач. Результат — праздник закончен госпитализацией в хирургическое отделение. Также при воздействии этилового спирта в высоких концентрациях снижается моторная функция желудка, возникает спазм привратника, возможна рвота. В лучшем случае понадобится медицинская помощь, но вероятен и летальный исход.

Главный внештатный психиатр-нарколог рассказывает и о таком последствии потребления крепких алкогольных напитков, как «ионная катастрофа», которая может привести к так называемому синдрому внезапной смерти, а также об увеличении риска других сердечно-сосудистых заболеваний: аритмий, алкогольной кардиомиопатии, геморрагического инсульта. Этанол оказывает токсическое действие и на скелетные мышцы. «Даже однократная массивная алкоголизация вызывает мышечную слабость, следствием чего может быть нарушение координации движения, что приводит к падению, в том числе и с высоты, типа балкона либо лоджии. Результат праздник закончен, а последствия остались!» – говорит Ирина Булыгина.Она напоминает и о том, чтобольшие дозы алкоголя нарушают центральную терморегуляцию и вызывают выраженную гипотермию. Эта гипотермия особенно тяжела и опасна при низкой температуре окружающей среды.

«Алкоголь — главный фактор риска смерти от переохлаждения. А еще острых панкреонекрозов, острых токсических гепатитов, колитов, несчастных случаев, самоповреждений, трагедий, связанных с отсутствием контроля за детьми, потери памяти, — приводит врач только часть последствий обильных возлияний. — Алкоголь – это не антидепрессант, а наоборот, вещество вызывающее депрессию! Поэтому, если у вас в праздничные дни на душе тяжело, не нужно следовать совету «выпить с горя». Держитесь от алкоголя как можно дальше, чтобы потом не раскаиваться в совершенном».

Советы от Ирины Булыгиной

Совет первый. Откажитесь от алкоголя! Есть тысячи рецептов коктейлей, в том числе и шипучих, без алкоголя! В трезвом состоянии вы сможете ярко почувствовать радость общения с вашими родными и близкими вам людьми. В этом случае вы станете примером для своих детей, которые возьмут эту традицию праздновать Новый год без алкогольных напитков.

Совет второй. Если вы все-таки не можете обойтись без традиционного алкогольного атрибута, то покупайте его обязательно в специализированном магазине с акцизной маркой. Углекислый газ, который содержится в шипучих винах, увеличивает всасываемость алкоголя. Поэтому, по возможности, не нужно смешивать крепкий алкоголь с шампанским, равно как и другие напитки.

Совет третий. Прежде чем произнести первый тост, рекомендуется съесть что-нибудь жирное. Пища, как правило, защищает желудок, замедляя скорость проникновения алкоголя в организм. Предпочтение лучше отдавать слабоокрашенным напиткам: чем светлее алкоголь, тем меньше токсических соединений в нем содержится.

Совет четвертый. Известно, что в Европе едят, запивая, а у нас – пьют, закусывая. Предпочтение лучше отдавать сухим винам с низким содержанием сахара (сахаром зачастую маскируют низкое качество алкоголя). Учитывайте законы совместимости и принципы алкогольной экологии: коньяк не подают к бульонам; нельзя принимать алкоголь с лекарственными препаратами.

Совет пятый. Больше двигайтесь и не сидите за столом.